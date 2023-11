" Enola Holmes " powstała na podstawie serii książek Nancy Springer "The Enola Holmes Mysteries", która opisuje przygody znacznie młodszej siostry Sherlocka i Mycrofta Holmesów - Enoli. Seria rozpoczęła się od tytułu "Enola Holmes. Sprawa zaginionego markiza" z 2006 roku i obejmowała sześć powieści, które skupiają się wokół tajemnic badanych przez Enolę.

"Enola Holmes to zbuntowana młodsza siostra Sherlocka i Mycrofta, która często przechytrza swoich genialnych braci. W dniu 16 urodzin Enoli jej matka znika bez śladu. Dziewczyna szuka pomocy u swoich starszych braci, ale szybko orientuje się, że bardziej od rozwiązania sprawy interesuje ich wysłanie jej do szkoły. W tej sytuacji robi jedyną rzecz, którą powinna zrobić mądra, zaradna i nieustraszona XIX-wieczna panienka. Ucieka do Londynu, by sama rozwiązać sprawę zaginięcia matki" - tak jej przygody opisywano w pierwszej części filmu, który trafił na platformę Netflix w 2020 roku.

Powstała także druga część przygód Enoli Holmes, która zadebiutowała na platformie w zeszłym roku. W rolę główną niezmiennie wciela się Millie Bobby Brown.

"Enola Holmes": Powstanie trzecia część

Powstanie trzecia część "Enoli Holmes" - donosi portal Collider. Informację przekazał szef Netflix Film, Scott Stuber, który dodał, że to nie jedyny projekt z Millie Bobby Brown w obsadzie, nad którym pracują w Netfliksie.

"Ona jest dla nas wielką, rodzimą gwiazdą. Mam na myśli oczywiście, że 'Stranger Things' jest dla nas bardzo ważne i obserwowanie jej rozwoju kariery. Na wiosnę będziemy kręcić z nią film zatytułowany 'Damsel', w reżyserii Juana Carlosa Fresnadillo. Następnie mamy prawa do znanej już postaci. Holmes jest dziwnie elastyczną marką. Oczywiście Warner Bros. wykonało niesamowitą prace z Robertem Downeyem Jr. i Judem Law, więc pomysł, że możemy z nią kontynuować naszą serię jest ekscytujące" - mówi Stuber, cytowany przez portal NaEkranie.

Scott Stuber potwierdził, że chciałby stworzyć kolejny film z serii i dodał, że trwają prace nad scenariuszem.

Millie Bobby Brown za występ w drugiej części zgarnęła rekordowe honorarium w wysokości 10 milionów dolarów.