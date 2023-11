Emma Stone: Aby wyjechać do Hollywood przedstawiła rodzicom... prezentację

Emma Stone debiutowała na scenie Valley Youth Theatre, regionalnego teatru w Phoenix, w wieku 11 lat w sztuce "The Wind in the Willows". Karierę w telewizji rozpoczęła po wygraniu castingu do reality show stacji VH1 "In Search of New Partridge Family" (2004). Po gościnnych występach w serialach takich jak "Zwariowany świat Malcolma" czy "Medium" przyszła kolej na produkcje kinowe - jej pierwszą dużą rolą była Jules w komedii "Supersamiec" (2007). Zanim jednak mogła wyjechać do Hollywood musiała przekonać do swojego pomysłu rodziców. Dokonała tego za pomocą prezentacji w PowerPoint zatytułowanej... "Projekt Hollywood".

Emma Stone: O tym, że ma astmę dowiedziała się na planie filmu

Stone niej zagrała później produkcjach "Króliczek" i "Rocker", jednak głośno zrobiło się o niej przy okazji premiery komediowego horroru "Zombieland" oraz "Łatwej dziewczyny" (2010). Na planie tego ostatniego dowiedziała się, że choruje na... astmę.

W 2011 roku na ekranach zadebiutowały trzy produkcje z jej udziałem. Najpierw był "To tylko seks", w którym zagrała dosyć epizodyczną rolę Kayli, która już na samym początku filmu porzuca bohatera granego przez Justina Timberlake'a. Następnie w komedii "Kocha, lubi, szanuje" zagrała Hannah, która dla odmiany zakochuje się bez pamięci w granym przez Ryana Goslinga Jacobie. I wreszcie jako Skeeter pojawiła się w oscarowych "Służących" Tate'a Taylora u boku m.in. Octavii Spencer, Jessiki Chastain i Violi Davis.

Zdjęcie Emma Stone zachwyciła swą kreacją na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji 2018 / AFP

Emma Stone: Niesamowita Gwen Stacy

Widzowie, a przede wszystkim fani historii przedstawionych na kartach komiksów Marvela, pamiętają Emmę Stone z dwóch produkcji o przygodach Człowieka-Pajaka: "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) i "Niesamowitego Spider-Mana 2" (2014). W obu częściach wcieliła się w Gwen Stacy. W 2014 roku zagrała również w komedii Woody'ego Allena "Magia w blasku księżyca" i zyskała status nowej muzy genialnego reżysera, który obsadził ją też w swojej kolejnej produkcji - dramacie "Nieracjonalny mężczyzna" (2015), w którym Stone partnerowała na planie Joaquinowi Phoeniksowi.

Emma Stone: Najważniejsze role w karierze

Jedną z najważniejszych kreacji w dotychczasowej karierze stworzyła aktorka w filmie "Birdman" (2014) Alejandro Gonzáleza Inárritu. Wcieliła się w córkę a zarazem asystentkę głównego bohatera, niegdyś sławnego aktora, który stara się wrócić na szczyt, walcząc jednocześnie ze swoim ego i próbując odzyskać rodzinę. Za rolę Sam Stone otrzymała pierwszą w swojej karierze nominację do Oscara.

Kolejne filmy, które przyniosły jej ogromne uznanie to "Faworyta" Giorgiosa Lanthimosa, za którą wyróżniono ją nominacją do BIFA, oraz komedia muzyczna "La La Land" (2016) Damiena Chazelle'a. Kreacja początkującej aktorki Mii, która wdaje się w niełatwy, ale burzliwy romans z pianistą jazzowym Sebastianem, przyniósł Stone wyróżnienie dla najlepszej aktorki na festiwalu filmowym w Wenecji, a także nagrodę BAFTA, Złoty Glob oraz Oscara.

W następnych latach Emma Stone została filmową Cruellą w obrazie Disneya, wystąpiła w miniserialu Netfliksa, kontynuacji "Zombieland", czyli "Zombieland: Kulki w łeb". W 2023 roku zachwyciła widzów i krytyków w filmie "Biedne istoty" , na planie którego ponownie spotkała się z reżyserem Yorgosem Lanthimosem.

"Biedne istoty": O czym opowiada film?

To głośna i odważna opowieść o ewolucji Belli Baxter ( Emma Stone ), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna ( Mark Ruffalo ). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Wideo "Biedne istoty" [trailer]

"Biedne istoty": Emma Stone czuła się komfortowo podczas scen zbliżeń

Przed premierą filmu na festiwalu filmowym w Wenecji Yorgos Lanthimos wyjaśnił, że Emma Stone nie miała zahamowań przed kręceniem scen seksu, których w samym filmie ma być sporo. Uczucie komfortu na planie było dla niej bardzo ważne.

"Przede wszystkim seks jest nieodłączną częścią samej historii, ponieważ pokazuje wolność" - powiedział reżyser, cytowany przed Variety.

"Poza tym, bardzo ważne było dla mnie, aby nie zrobić filmu, który byłby pruderyjny, bo oznaczałoby to całkowitą zdradę względem głównej bohaterki" - dodał. "Musieliśmy mieć pewność, że Emma nie wstydzi się swojego ciała, nagości [i] angażowania się w te sceny i od razu to zrozumiała".

Zdjęcie Emma Stone / Pascal Le Segretain / Getty Images

Emma Stone: Szczęśliwa żona i matka

Emma Stone bardzo dba o swoją prywatność. Choć media od lat zainteresowane są jej związkiem z Dave’em McCarym, amerykańskim pisarzem oraz byłym reżyserem segmentu popularnego programu "Saturday Night Live", to aktorka nie daje im powodów do "plotkowania". Para pobrała się w 2020 roku, a w 2021 powitali na świecie córkę.

