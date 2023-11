"W nich cała nadzieja": Opis filmu

W rzeczywistości postapokaliptycznej Ewa (Magdalena Wieczorek) walczy nie tylko o przetrwanie, ale i zmaga się z dotkliwą samotnością. Długotrwałe uczucie izolacji nie jest jednak jej jedynym problemem. Prawdziwy dramat zaczyna się, kiedy przez absurdalną sytuację wchodzi w konflikt ze swoim jedynym towarzyszem — robotem Arturem (Jacek Beler). Zaczyna się wówczas prawdziwa walka o życie z maszyną wyposażoną w sztuczną inteligencję, która dla Ewy, staje się większym zagrożeniem niż otaczający świat.

"W nich cała nadzieja" to pierwszy polski film, który porusza temat przyszłości świata w obliczu globalnych katastrof i rozwijającej się technologii. Do kin trafi już 24 listopada.

Film "W nich cała nadzieja" nagrodzony na festiwalu we Włoszech

Zdjęcie "W nich cała nadzieja" / Wiktor Obrok / materiały prasowe

"W nich cała nadzieja" to debiut fabularny Piotra Biedronia. Produkcja otrzymała wyróżnienie w Konkursie Filmów Mikrobudżetowych 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrodę dla Filmu Klimatycznego. Teraz do twórców trafiło kolejne wyróżnienie - nagrodę Méliès d'argent dla najlepszego filmu fabularnego na Trieste Science+Fiction Festival we Włoszech.





"Jednogłośnie wybraliśmy zwycięski film "W nich cała nadzieja" ("The Last Spark of Hope"), który cały czas trzymał nas w napięciu. Pokochaliśmy ciepło i człowieczeństwo relacji między głównymi bohaterami. Film dał nam do myślenia na temat trudnych kwestii, które stoją przed światem, do których zaliczają się: kryzys klimatyczny i ekologiczny, widmo globalnej pandemii, kryzys uchodźczy, "kafkowska biurokracja" oraz sposoby, w jakie wpływa na ludzi sztuczna inteligencja. Mimo to film jest poruszający i zabawny. Znajduje komizm nawet w rozpaczy - i jest przede wszystkim filmem o nadziei" - można przeczytać w uzasadnieniu jury.