Emma Stone idzie po drugiego Oscara. Oto najlepsze filmy z jej udziałem

"Biedne istoty": Emma Stone idzie po drugiego Oscara

Emma Stone od kilku lat jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Każdym kolejnym filmem udowadnia, że słusznie wymieniana jest wśród wielkich nazwisk kina. 35-latka coraz odważniej wybiera role i nie zamyka się w jednym gatunku. Gra nie tylko w filmach. Na swoim koncie ma również udział w serialach. Listopadzie swoją premierę miał serial "The Curse".

Z kolei 19 stycznia do kin trafiły długo wyczekiwane "Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa. To kolejna współpraca greckiego reżysera i amerykańskiej aktorki. I kolejny film, który jest oscarowym faworytem, a samej Emmie Stone wróży się drugiego Oscara. Krytycy oraz widzowie nie szczędzą zachwytów, co zaowocowało pierwszym miejscem w rankingu najlepszych filmów z udziałem Stone według portalu Rotten Tomatoes. Zobaczcie, jakie inne filmy znalazły się na tej liście.

Reklama

Emma Stone: Najlepsze filmy z udziałem aktorki wg Rotten Tomatoes

"Biedne istoty" reż. Yorgos Lanthimos - 93% w skali RT

Zdjęcie "Biedne istoty" / EPK.TV/Atsushi Nishijima. Courtesy of Searchlight Pictures.© 2023 20th Century Studios All Rights Reserved.

"Biedne istoty" w reżyserii Giorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.



"Faworyta" reż. Yorgos Lanthimos - 93%

Zdjęcie "Faworyta"

Początek XVIII wieku. Anglia jest w stanie wojny z Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (Rachel Weisz). Z podziwu godnym oddaniem dogląda ona przy tym rozkapryszonej i porywczej królowej. Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (nagrodzona Oscarem Emma Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah.

Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni. Ponieważ sprawy polityczne i prowadzenie wojny coraz bardziej pochłaniają Sarah, Abigail stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. Rozkwitająca przyjaźń z królową daje Abigail szansę na spełnienie swoich ambicji. Dziewczyna dochodzi więc do wniosku, że nie pozwoli, aby ktokolwiek lub cokolwiek - czy byłaby to kobieta, mężczyzna, polityka czy królik - stanęło jej na drodze.

"Birdman" reż. Alejandro González Iñárritu - 91%

Zdjęcie "Birdman"

Zapomniany aktor, który niegdyś grał postać kultowego superbohatera, walczy ze swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę. Riggan Thomson (Michael Keaton) postanawia wystawić na Broadwayu sztukę. Ma nadzieję, że to pomoże mu wskrzesić karierę, którą zbudował na roli kinowego superbohatera. Czy dzięki teatrowi udowodni światu i sobie, że jest artystą, a nie przebrzmiałą hollywoodzką gwiazdą?

Tuż przed premierą odtwórca głównej roli ulega tajemniczemu wypadkowi. Jego sceniczna partnerka, Leslie (Naomi Watts) sugeruje zatrudnienie popularnego Mike'a Shinera (Edward Norton). Riggan nie ma przekonania, ale zgadza się, bo jego przyjaciel, a zarazem producent przedstawienia, Jake (Zach Galifianakis) naciska, by zaangażować aktora, który przyciągnie dużą widownię. Na domiar złego Riggan ma problemy ze swoją dziewczyną, Laurą (Andrea Riseborough), córką i asystentką, Sam (Emma Stone), która dopiero wyszła z odwyku i byłą żoną, Sylvią (Amy Ryan).

"La La Land" reż. Damien Chazelle - 91%

Zdjęcie "La La Land"

Reżyser obsypanego nagrodami "Whiplash" tym razem przedstawia muzyczną opowieść w znacznie lżejszym tonie. Na tle kolorowego i tętniącego życiem Los Angeles rozgrywa się romantyczna historia dwojga marzycieli - Sebastiana i Mii, którzy próbują zrealizować swoje sny o karierze w show-biznesie. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce.

Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

"Zombieland reż. Ruben Fleischer - 89%

Zdjęcie "Zombieland"

Plaga zamienia całą ludzkość w żądne krwi zombie. Zakażenia udało się uniknąć nielicznym. Wśród nich jest fajtłapowaty student Columbus (Jesse Eisenberg), który boi się własnego cienia oraz uwielbiający gorące laski, nieustraszony Tallahasse (Woody Harrelson). Razem muszą stawić czoła najbardziej przerażającemu wyzwaniu w swoim życiu, czyli zniesieniu wzajemnego towarzystwa. W walce o przetrwanie towarzyszą im Emma Stone i Abigail Breslin. "Zombieland" to zabójcza komedia, pełna wystrzałowej rozrywki.

"Supersamiec" reż. Greg Mottola - 88%

Zdjęcie "Supersamiec"

Komedia Supersamiec /Superbad/ to w pewnym sensie opowieść ku przestrodze - historia dwóch społecznie nieprzystosowanych nastolatków, kiedyś nierozłącznych przyjaciół - teraz zmuszonych do zasmakowania życia w pojedynkę, po dostaniu się do dwóch różnych szkół średnich. Evan (Michael Cera) jest słodki, bystry i ogólnie dosyć przerażony. Seth (Jonah Hill) to ordynarny, arogancki i nieprzewidywalny osiemnastolatek, którego myśli krążą nieustannie wokół płci przeciwnej. W filmie oglądamy ich chybione próby nawiązania kontaktu z dziewczętami w trakcie jednej z tych pełnych paniki nocy? tej okropnej, upokarzającej nocy, której pamięć czcimy potem przez całe życie.

"Łatwa dziewczyna" reż. Will Gluck - 85%

Zdjęcie Emma Stone w scenie z filmu "Łatwa dziewczyna"

Jak większość nastolatek Olive Penderghast (Emma Stone) chce być popularna. Chce tak bardzo, że na pytanie koleżanki jak spędziła weekend, naprędce wymyśla ekscytującą i mocno pikantną historyjkę o upojnej nocy z przystojnym studentem. Ale to małe kłamstewko zaczyna żyć własnym życiem i nagle wszyscy zaczynają plotkować o Olive. Dziewczyna jest zaskoczona nagłą sławą i... zaczyna jej się to podobać. Już nie jest niewidzialna, każdy o niej słyszał.

Fantazyjne stroje i wyzywające zachowanie to teraz jej znaki firmowe. Spirala plotek wiruje coraz szybciej i wkrótce reputacja Olive jest już w totalnej ruinie. A właśnie pojawia się pewien chłopak, na którego opinii akurat bardzo jej zależy. Tylko jak to wszystko teraz odkręcić? Jak udowodnić, że nie jest zdzirą, wywłoką, latawicą, łatwą flirciarą, tylko sympatyczną młodą dziewczyną?

"Wojna płci" reż. Valerie Faris, Jonathan Dayton - 84%

Zdjęcie Emma Stone i Steve Carrell w filmie "Wojna płci" / CLOUD EIGHT FILMS / AFP

Film Jonathana Daytona i Valerie Faris, twórców oscarowej “Małej miss". Legendarny mecz tenisowy z 1973 pomiędzy liderką światowych rankingów Billie Jean King (Emma Stone) i bezczelnie pewnym siebie byłym mistrzem Bobby Riggs (Steve Carrell), zwany "Wojną płci", stał się najbardziej oglądanym wydarzeniem sportowym w historii telewizji. Podczas gdy media kreowały King i Riggsa na zaciętych przeciwników, poza kortem każde z nich stawiało czoło skomplikowanym przeciwnościom losu.

King miała u swego boku kochającego męża, który zachęcał ją do walki o równe prawa dla obu płci, zmagała się jednak z prawdą o własnej seksualności. Riggs ryzykował wszystko, stawiając na jedną kartę całą swą reputację, by pokazać światu, że stać go na tryumfalny powrót. Wspólnie dali popis, którego skutki wykroczyły daleko poza arenę zmagań sportowych, a konsekwencje trwają po dziś dzień.

"Kocha, lubi, szanuje" reż. Glenn Ficarra, John Requa - 79%

Zdjęcie "Kocha, lubi, szanuje" / materiały prasowe

W wieku czterdziestu kilku lat przesadnie poprawny Cal Weaver (Steve Carell) wiedzie idealne życie — ma dobrą pracę, ładny dom, udane dzieci i szkolną miłość za żonę. Ale kiedy dowiaduje się, że jego druga połowa, Emily (Julianne Moore), zdradziła go i chce się rozwieść, jego "wymarzone" życie rozpada się na kawałki. Co gorsza, w dzisiejszym świecie, w którym królują single, Cal, który na randce nie był od lat, staje się uosobieniem niezgrabności. Nieszczęsnego Cala, spędzającego wolne wieczory na samotnych rozmyślaniach w pobliskim pubie, wybiera sobie na partnera i ucznia przystojny podrywacz po trzydziestce, Jacob Palmer (Ryan Gosling).

Jacob stara się pomóc Calowi pogodzić się rozstaniem i rozpocząć nowe życie, więc ukazuje mu liczne możliwości, jakie się przed nim otwierają: zalotne kobiety, męskie wypady na drinka i wyczucie stylu, jakiego nie można wyrobić sobie, robiąc zakupy w sieciówkach. Cal i Emily to nie jedyne postaci poszukujące miłości tam, gdzie trudno na nią trafić. Trzynastoletni syn Cala — Robbie — szaleje za siedemnastoletnią opiekunką do dzieci, Jessicą, która z kolei na obiekt westchnień wybrała sobie Cala. A ten, mimo całej przemiany i licznych podbojów, nie może w swoim sercu zmienić tej jednej rzeczy, która ciągle prowadzi go z powrotem w to samo miejsce, w którym rozpoczęła się jego podróż.