Emily Blunt urodziła się 23 lutego 1983 roku w Londynie. W dzieciństwie bardzo się jąkała, było to jej wielkim kompleksem, a rówieśnicy nie byli wyrozumiali dla jej przypadłości. Wpędzało ją to w jeszcze większy stres i zaczęła się wstydzić rozmawiać z ludźmi. Rodzice próbowali wszystkiego, by ułatwić jej życie - terapii relaksacyjnych, nagrań delfinów, wizualizacji. Kiedy leczenie nie przynosiło skutków, mała Emily wpadała w jeszcze większą frustrację. Wybawieniem okazał się teatr. Jeden z nauczycieli dostrzegł, że w trakcie zabaw w odgrywanie ról, dziewczyna zupełnie przestaje się jąkać.

Filmowym debiutem Emily Blunt była "Boudica" (2003), ale drzwi do kariery otworzył jej polski reżyser Paweł Pawlikowski - dzięki roli w jego "Lecie miłości" (2004) 21-latka stała się najgorętszym brytyjskim towarem eksportowym w Hollywood. Produkcja opowiadała historię przyjaźni i miłości dwóch nastolatek, które poznają się podczas wakacji na wsi i szybko zbliżają do siebie, chociaż pochodzą z innych światów.

"Diabeł ubiera się u Prady"

Wielki przełom w karierze gwiazdy nadszedł w 2006 roku. Wystąpiła w filmie "Diabeł ubiera się u Prady" (2006) - u boku Meryl Streep i Anne Hathaway. Komedia okazała się kasowym sukcesem, a Blunt otrzymała za rolę w niej nominację do Złotego Globu, co dało jej szansę na awans do czołówki najlepszych hollywoodzkich aktorek.

"Młoda Wiktoria"

Głośno było o kolejnej kreacji Blunt (znów nominacja do Złotego Globu). Aktorka wcieliła się w tytułową rolę w filmie kostiumowym Jeana-Marca Vallée "Młoda Wiktoria" (2009). Była to opowieść o młodzieńczych latach wyjątkowej królowej, której panowanie przeszło do historii jako "epoka wiktoriańska". Już jako nastolatka Wiktoria potrafiła uniezależnić się od zaborczej matki oraz jej nieprzychylnego małżonka, a w miesiąc po 18 urodzinach została królową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii. Wkrótce potem los postawił na jej drodze księcia Alberta i serce młodej monarchini zaczęło bić szybciej.

Zdjęcie "Młoda Wiktoria" / Everett Collection / East News

"Ciche miejsce"

W 2018 roku premierę miał thriller "Ciche miejsce", opowieść o pięcioosobowej rodzinie starającej się przetrwać w świecie pełnym potworów, które stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo, a zwabia je najmniejszy hałas. W filmowego ukochanego Blunt wcielił się John Krasinski, który w życiu prywatnym jest jej... mężem. On także wyreżyserował "Ciche miejsce".

Produkcja cieszyła się dużą popularnością i była chwalona przez krytyków, w efekcie powstał jej sequel - "Ciche miejsce 2", który pojawił się w kinach w 2021 roku.

Zdjęcie Noah Jupe, Millicent Simmonds i Emily Blunt w scenie z filmu "Ciche miejsce 2" / materiały prasowe

"Mary Poppins powraca"

W 2018 roku gwiazda wcieliła się również w tytułową rolę w musicalu Roba Marshalla "Mary Poppins powraca", adaptacji powieści P.L. Travers. Jej bohaterka pomagała nowemu pokoleniu rodziny Banksów odnaleźć radość i zachwyt życiem, które zatracili w szarej codzienności. Niezawodna niania i jej magiczne zdolności jak zwykle przemieniały każde zadanie w niezapomnianą, fantastyczną przygodę! Za tytułową rolę w produkcji aktorka otrzymała szóstą w karierze nominację do Złotych Globów.

Zdjęcie Emily Blunt w filmie "Mary Poppins powraca" / Jay Maidment/Everett Collection / East News

"Oppenheimer"

Jedna z najnowszych kreacji Emily Blunt pochodzi z produkcji Christophera Nolana zatytułowanej "Oppenheimer". Gwiazda wcieliła się w niej w żonę tytułowego bohatera nazywanego "ojcem chrzestnym bomby atomowej". Za rolę została nominowana do takich nagród jak: Złoty Glob, BAFTA i Critics' Choice w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Zdobyła statuetkę Saturn. Gwiazda powalczy w tegorocznym rozdaniu oscarowym. Nagrody zostaną wręczone 10 marca 2024 roku.