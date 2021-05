​Emily Blunt: Dlaczego nie zagrała Czarnej Wdowy?

1 / 11

Jest jedną z najzdolniejszych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia. Widzowie znają ją z "Lata miłości", "Tajemnic lasu", "Na skraju jutra" czy "Sicario". Właśnie skończyła 35 lat i wszystko wskazuje na to, że najważniejsze role jeszcze przed nią. Niewiele brakowało, a urodzona 23 lutego 1983 roku w Londynie Emily Blunt nie zostałaby aktorką. W dzieciństwie bardzo się jąkała, było to jej wielkim kompleksem, a rówieśnicy nie byli wyrozumiali dla jej przypadłości. Wpędzało ją to w jeszcze większy stres i zaczęła się wstydzić rozmawiać z ludźmi. Rodzice próbowali wszystkiego, by ułatwić jej życie - terapii relaksacyjnych, nagrań delfinów, wizualizacji. Kiedy leczenie nie przynosiło skutków, mała Emily wpadała w jeszcze większą frustrację. Wybawieniem okazał się teatr. Jeden z nauczycieli dostrzegł, że w trakcie zabaw w odgrywanie ról, dziewczyna zupełnie przestaje się jąkać...