Emilio Estevez gościł niedawno w programie "The Jennifer Hudson Show". W rozmowie z prowadzącym wyznał, że zawdzięcza życie Laurence'owi Fishburne'owi , który przed laty ocalił go przed utonięciem. Do tragedii mogło dojść na Filipinach, podczas kręcenia filmu "Czas Apokalipsy" . Główną rolę w tym nagrodzonym dwoma Oscarami dramacie wojennym Francisa Forda Coppoli zagrał Martin Sheen , czyli ojciec Esteveza. Czternastoletni wówczas Emilio poleciał go odwiedzić. Któregoś dnia Fishburne, który grał w tym filmie drugoplanową rolę, zaproponował Estevezowi wspólną wycieczkę łódką po rzece Loboc. Doszło wówczas do groźnego incydentu.

"Cóż, znaliśmy się zaledwie kilka dni. Ale gdy wpadł na pomysł, by popłynąć tą małą łódką, zgodziłem się bez wahania. W pewnym momencie zaczęliśmy zanadto zbliżać się do brzegu, więc postanowiłem wyskoczyć, żeby zepchnąć łódź. To przypominało ruchome piaski. Natychmiast zacząłem tonąć" - relacjonował reżyser.

Do tragedii nie doszło dzięki przytomnej reakcji jego towarzysza.

"Fishburne krzyknął, żebym złapał go za rękę, po czym wciągnął mnie na pokład. To nas do siebie bardzo zbliżyło" - wyzna Estevez. Martin Sheen dowiedział się o całej sytuacji po kilkudziesięciu latach. Zadzwonił wtedy do Fishburne’a i podziękował mu za ocalenie życia syna.

"Czas Apokalipsy": Martin Sheen przeszedł zawał serca

Pobyt na planie "Czasu Apokalipsy" mógł okazać się tragiczny nie tylko dla Esteveza, ale też dla jego ojca. Podczas kręcenia scen w filipińskiej dżungli Sheen przeszedł zawał serca i wymagał natychmiastowej hospitalizacji. Miał wtedy zaledwie 36 lat. "Musieli przetransportować mnie do szpitala helikopterem. Nienawidzę helikopterów, więc potwornie się bałem. Miałem dwie opcje: albo jechać autobusem, co zajęłoby cztery godziny, albo wsiąść do helikoptera i być na miejscu 15 minut później. W tej sytuacji wybór był dość oczywisty" - wspominał w zeszłym roku aktor w rozmowie z "Yahoo".

Martin Sheen podkreślił też, że wyciągnął z tego doświadczenia ważne wnioski. Na plan zdjęciowy wrócił jako "odmieniony człowiek", świadomy tego, że powinien nieco zwolnić i bardziej zatroszczyć się o swoje zdrowie.

"Zdałem sobie sprawę, że posunąłem się za daleko. Odgryzłem więcej niż mogłem przełknąć, więc zacząłem się dławić. Zwykłem mówić, że gdybym wiedział, przez co przejdę, kręcąc ten film, nie wziąłbym w nim udziału. Ale tak naprawdę nie żałuję, bo zmusiło mnie to do skonfrontowania się z tą częścią mnie, z którą w innych okolicznościach nigdy bym się nie zmierzył. Za to jestem wdzięczny Francisowi" - powiedział.

