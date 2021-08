Elizabeth Olsen wspiera Scarlett Johansson

Pozwem Scarlett Johansson przeciwko Disneyowi, żyje obecnie cała branża filmowa. Przypomnijmy, że aktorka zarzuciła wytwórni odpowiedzialnej za dystrybucję jej najnowszego filmu niewywiązanie się z umowy. Kontrakt gwarantował bowiem gwieździe "Czarnej Wdowy" jedynie procent od zysków ze sprzedaży biletów. Tytuł, wbrew obietnicom studia, trafił tymczasem jednocześnie na ekrany kin oraz do katalogu platformy streamingowej Disney +. Na skutek wdrożenia hybrydowego modelu dystrybucji obrazu mocno ucierpiały zarobki Johansson - dość wspomnieć, że "Czarna Wdowa", która zanotowała świetne wyniki finansowe w weekend otwarcia, z biegiem czasu mogła poszczycić się coraz skromniejszą widownią.

Reklama

Scarlett Johansson kontra Disney! O co chodzi w sporze?

Disney w stanowczy sposób zareagował na zarzuty aktorki, określając złożony przez nią pozew mianem "pozbawionego jakiejkolwiek wartości merytorycznej". Zdaniem przedstawicieli studia posunięcie Johansson jest wyrazem "bezdusznego lekceważenia przerażających i długotrwałych globalnych skutków pandemii COVID-19". Zdobywczyni nagrody BAFTA może jednak liczyć na wsparcie koleżanek po fachu. Prężnie działające w Hollywood kobiece organizacje, takie jak Women in Film, ReFrame oraz TIME’S UP, natychmiast stanęły po stronie gwiazdy "Między słowami", publikując wspólne oświadczenie.



"Chociaż nie zajmujemy stanowiska w kwestiach biznesowych w sporze między Scarlett Johansson i The Walt Disney Company, stanowczo sprzeciwiamy się niedawnemu oświadczeniu Disneya, które próbuje scharakteryzować Johansson jako niewrażliwą lub samolubną osobę, tylko dlatego, że stanęła w obronie przysługujących jej, zagwarantowanych kontraktem praw. Ten atak przyczynia się do utrwalania stereotypów na temat kobiet, które postrzegane są jako mniej zdolne do ochrony własnych interesów bez narażania się na pozamerytoryczną krytykę" - grzmiały autorki oświadczenia.

Czytaj więcej! Disney odpowiada na pozew Scarlett Johansson!

Elizabeth Olsen wspiera Scarlett Johansson

Do grona publicznie wspierających Johansson gwiazd dołączyła właśnie Elizabeth Olsen. Aktorka, którą widzowie znają z ciepło przyjętego serialu "WandaVision", odniosła się do tej sprawy w wywiadzie udzielonym "Vanity Fair". "Podziwiam ją, jest niesamowicie twarda. Gdy tylko dowiedziałam się o tym pozwie, pomyślałam sobie: "I bardzo dobrze, brawo Scarlett!". Jeśli chodzi o zarobki aktorów, cóż - wszystkie te kwestie regulują kontrakty. Jeśli więc Disney naruszył warunki umowy, powinien ponieść konsekwencje" - skwitowała Olsen.

Gwiazda dodała, że niepokoi ją rosnąca popularność serwisów streamingowych, które powoli zastępują widzom kina. Zdaniem aktorki, uderza to w produkcje niskobudżetowe i niszowe. "Bardzo chciałabym oglądać więcej filmów artystycznych i móc chodzić do kin, które udostępniają takie tytuły. Martwię się o ludzi, którzy z trudem utrzymują te placówki przy życiu. Liczę na to, że wrócimy jeszcze do dawnej rzeczywistości" - zaznaczyła Olsen.