"Bookworm": Nowy film Elijaha Wooda

Elijah Wood zagra w filmie "Bookworm". Ma to być rodzinna komedia przygodowa, a jej akcja rozgrywać się będzie w Nowej Zelandii. Na fotelu reżysera zasiądzie Ant Timpson.



Film opowiada historię 12-letniej Mildred, której życie wywraca się do góry nogami, gdy jej matka trafia do szpitala. Nastolatką ma zająć się ojciec (w tej roli Elijah Wood), z którym jej matka jest w separacji.

Mężczyzna zabiera córkę na obóz w dość dzikie miejsce w Nowej Zelandii. Rozpoczyna się dla nich test więzi rodzinnych.

"Toby [Harvard - red.] i ja mamy obsesję na punkcie ojców i ich różnych słabości. Związek ojca z córką jest tak zabawny i wciągający, że nie sposób ich nie kochać. Nasz film ma być listem miłosnym do kina lat 70., w którym dorastaliśmy, w którym dorośli i dzieci w równym stopniu cieszyli się ekranowymi wygłupami" - powiedział reżyser Ant Timpson.



"To jest świetny scenariusz. Przypomina to, co najlepsze w kinie nowozelandzkim - inteligentny dowcip i szczerą energię, a wszystko to na tle najpiękniejszych krajobrazów, jakie można sobie wyobrazić" - dodał.

Obecnie trwają przygotowania do produkcji. Zdjęcia realizowane będą w Nowej Zelandii w marcu i kwietniu 2023 roku. Scenariusz filmu napisał Toby Harvard.