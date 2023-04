Prace nad nowym "Egzorcystą" zapowiedziane zostały oficjalnie w ubiegłym roku. Fanów filmu Friedkina, który doczekał się później kilku kontynuacji filmowych i serialu, zelektryzowała wiadomość o obecności w obsadzie gwiazdy pierwszego filmu, Ellen Burstyn , która w "Egzorcyście" wcieliła się w rolę aktorki Chris MacNeil, której córka zostaje opętana przez demona Pazuzu. W filmie Davida Gordona Greena aktorka powróci do roli. Nowa produkcja będzie bowiem bezpośrednią kontynuacją oryginału z 1973 roku. Z ujawnionych szczegółów fabuły wynika, że do MacNeil zwróci się prośbą o pomoc zrozpaczony ojciec dwóch opętanych dziewczynek. W tę rolę wcieli się znany z musicalu "Hamilton" Leslie Odom Jr.

Reklama

"The Exorcist: Believer" trafi do kin 13 października 2023

Premiera filmu "The Exorcist: Believer" zaplanowana została na 13 października tego roku. Obok Burstyn i Odoma Jra w filmie wystąpili również Ann Dowd, Lidya Jewett, Olivia Marcum, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles oraz Okwui Okpokwasili. Scenariusz napisali Green oraz Peter Sattler. Studia Universal Pictures i Blumhouse liczą na to, że uda im się powtórzyć niedawny sukces trylogii "Halloween". Wiarżą w to bardzo mocno, bo za prawa do kontynuacji cyklu "Egzorcysta" zapłacili 400 milionów dolarów. Wiadomo, że powstaną trzy nowe części serii.

Pokaz zwiastuna "Egzorcysty" był częścią prezentacji nadchodzącej oferty studia Universal, która odbyła się przy okazji zorganizowanego dla właścicieli kin CinemaConu. Podczas imprezy też pokazano fragmenty takich filmów jak "Oppenheimer" Christophera Nolana, "Szybcy i wściekli 10", "Fall Guy" z Ryanem Goslingiem i Emily Blunt w rolach głównych oraz ekranizacji słynnego musicalu "Wicked".