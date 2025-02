Przełomem w karierze Macaulaya, który na kilka lat zrobił z niego najpopularniejszego dziecięcego aktora na świecie, był udział w kultowej komedii świątecznej "Kevin sam w domu" z 1990 roku. Kieran także zagrał w tym filmie. Wcielił się w Fullera, młodszego kuzyna głównego bohatera. Miał wtedy osiem lat.

"Kevin sam w domu". Kieran Culkin nie wiedział, w czym gra

Swoją pracę na planie wspominał całkiem miło. "Powiedzieli mi: pij colę, noś okulary, powtarzaj swoje kwestie, wyglądaj słodko i spadaj do domu" - mówił w rozmowie z Jamesem Cordenem w 2020 roku. "Świetnie się bawiłem, ale nie miałem pojęcia, w czym tak naprawdę gram".

Culkin zdradził także, że do momentu zobaczenia filmu nie wiedział, że jego starszy brat jest gwiazdą produkcji. "Devin Ratray, który zagrał Buzza [starszego brata Kevina] okłamał mnie i powiedział, że to on jest głównym bohaterem" - wspominał w rozmowie z "LA Times". "Nie wiedziałem, o czym będzie ten film, a przecież w nim występowałem. Zobaczyłem go na premierze i umierałem ze śmiechu. To była najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. [...] I wtedy do mnie doszło. Przecież Mac był na planie przez cały czas. To ma sens, że ten film jest o nim".

W rozmowie z "E!" Culkin wyjawił, że jeszcze nie pokazał swoim dzieciom "Kevina samego w domu". Jego pociechy miały wtedy 5 i 3 lata. "Jest tam kilka strasznych momentów" - tłumaczył w grudniu 2024 roku podczas rozdania nagród Gotham. "Jest tarantula, a pod koniec jeden z włamywaczy mówi Kevinowi, że odgryzie mu paluszki. Dla trzylatka to może być przerażające". Zapewnił jednak, że zobaczy film z dziećmi do następnych Świąt.

Zdjęcie Kieran i Macaulay Culkinowie w 2001 roku / Theo Wargo / Staff / Getty Images

Kieran Culkin o swoim bracie. "Nie miał narzędzi, by poradzić sobie ze sławą"

Sukces "Kevina..." sprawił, że dziesięcioletni wówczas Macaulay stał się gwiazdą. Kieran nie zazdrościł jednak starszemu bratu. "Nawet wtedy, jako dzieciak, pamiętam, że myślałem: 'To nie jest dla niego fajne'" - mówił w rozmowie z "Esquire" w 2023 roku. "Biedaczysko. Miał z 10 lat, a musiał mierzyć się z takim poziomem sławy".

"To było szalone. Ludzie czasem o tym nie pamiętają - [Macaulay] był wtedy dzieckiem. On nie wybrał sławy. To mu się przydarzyło. A gdy jesteś dzieckiem, nie masz narzędzi, by poradzić sobie z czymś takim. Myślę, że to był dla niego trudny okres" - mówił w 2021 roku w rozmowie z "NPR". "Ja poznałem to z drugiej ręki. Dla mnie to nie była rzecz, do której chciałem dążyć. Sława nie jest fajną sprawą. Zero anonimowości. To straszne".

Do 1994 roku Culkin wystąpił w kontynuacji "Kevina...", a także w "Mojej dziewczynie", "Synalku" i "Richie'em Richu". Sukces odbił się na jego zdrowiu i życiu osobistym. W mediach było głośno o jego problemach z używkami, a także sądowej batalii między jego rodzicami, w której centrum znajdowały się przychody chłopca z filmów. "Dwóch dorosłych bije się o majątek swojego dziecka. Gdybym był dzieciakiem, chciałbym, żeby rodzice starali się o opiekę nade mną, bo mnie kochają. A nie moje pieniądze. To dołujące" - powiedział Chris Columbus, reżyser "Kevina samego w domu" w rozmowie z "LA Times". W 1995 roku Macaulay ogłosił zakończenie kariery aktorskiej.

Zdjęcie Kieran Culkin ze Złotym Globem za "Prawdziwy ból" / Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images

Kieran Culkin chciał być aktorem, ale bał się sukcesu

Kieran w tym czasie wciąż grał. Wystąpił w dwóch częściach "Ojca panny młodej" i "Uciec, ale dokąd?", a później także w "Koncercie na 50 serc" i "Wbrew regułom". Z tyłu głowy wciąż miał jednak historię swojego brata i ceny, którą zapłacił za sukces. "Miałem niezdrową relację z tym, za co zarabiałem na życie" - przyznał w rozmowie z magazynem "Esquire" w 2022 roku. "Chciałem być aktorem, ale jednocześnie nie chciałem odnieść sukcesu".

Uznanie przyszło wraz z serialem "Sukcesja" (2018-2023) stacji HBO. Kieran wcielił się w Romana Roya, najmłodszego w synów starzejącego się magnata medialnego. Wkrótce dzieci i współpracownicy patriarchy zaczynają walkę o schedę po nim. "Sukcesja" uchodzi za jeden z najlepszych i najważniejszych seriali ostatnich lat. Natomiast Culkin otrzymał za swoją rolę Emmy i Złoty Glob.

Macaulay po kilku latach wrócił do aktorstwa i sporadycznie pojawia się w małych rolach. Kibicuje swojemu młodszemu bratu. Gdy Kieran pojawił się na ceremonii rozdania Złotych Globów w 2019 roku, filmowy Kevin napisał w mediach społecznościowych: "Mój brat jest na Złotych Globach? Super! O w mordę, Kieran jest nominowany? Co to takiego ta 'Sukcesja'? Rany, powinienem częściej odbierać telefony od niego. Święto Dziękczynienia będzie w tym roku niezręczne".

Kieran nie musiał długo czekać na kolejny sukces po zakończeniu "Sukcesji". Za "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga otrzymał Złoty Glob i nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Rozdanie nagród już w nocy z 2 na 3 marca, a on jest faworytem w swojej kategorii.