"Egzekutor"​: Powstaje nowa wersja filmu

W swojej bogatej karierze Arnold Schwarzenegger wcielił się w wiele kultowych ról, które przeszły do historii kina. Wystąpił też jednak w produkcjach co najwyżej przeciętnych, którymi się nie chwali. Jeden z takich filmów, "Egzekutor", doczeka się niedługo rebootu. Jak informuje portal "Deadline", właśnie zakończyły się zdjęcia do produkcji zatytułowanej "Eraser: Reborn" ("Egzekutor: Odrodzenie").

W nowym "Egzekutorze" zamist Arnolda Schwarzeneggera występuje Dominic Sherwood /United Archives IFA The Film Archives 2017 /East News