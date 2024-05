Imieniny Andrzeja obchodzone są w Polsce wielokrotnie w ciągu roku, jednak najbardziej znaną datą jest 30 listopada, kiedy to świętujemy Andrzejki - wieczór wróżb i zabaw. Ten dzień to doskonała okazją do spotkań towarzyskich, zabaw i tradycyjnych wróżb, takich jak lanie wosku przez klucz. Oprócz 30 listopada, imieniny Andrzeja obchodzone są również w inne dni roku, m.in. 6 stycznia, 16 maja, 13 lipca, 10 listopada i 10 grudnia. Każda z tych dat może być doskonałą okazją do zorganizowania małego świętowania na cześć osób noszących to imię.

A teraz, z okazji dzisiejszych imienin Andrzeja, przyjrzyjmy się znanym osobom filmowym, które dumnie noszą to imię!

Andrzej Wajda

Andrzej Wajda to jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, którego twórczość na zawsze zmieniła oblicze światowego kina. Urodzony w 1926 roku, Wajda zdobył uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki swoim głęboko poruszającym filmom, które często nawiązywały do trudnej historii Polski. Jego najbardziej znane dzieła to "Człowiek z marmuru" oraz "Człowiek z żelaza", które ukazują realia PRL-u i walkę o wolność.

Wajda zdobył Oscara za całokształt twórczości, a także Złotą Palmę w Cannes za film "Człowiek z żelaza". Inne ważne filmy w jego dorobku to "Popiół i diament", "Ziemia obiecana" oraz "Pan Tadeusz". Wajda pozostawił po sobie niezwykle bogaty i inspirujący dorobek artystyczny, który wciąż jest podziwiany przez kolejne pokolenia widzów i twórców filmowych.

Andrzej Chyra

Andrzej Chyra, urodzony w 1964 roku, jest jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów współczesnych. Jego kariera rozpoczęła się w filmie "Kolejność uczuć", ale to rola Gerarda Nowaka w dramacie "Dług" Krzysztofa Krauzego przyniosła mu szerokie uznanie. Chyra wyróżnia się wszechstronnością i umiejętnością wcielania się w różnorodne postacie. Jego wyjątkowe kreacje można podziwiać w takich filmach jak "Komornik", gdzie zagrał bezwzględnego urzędnika, oraz "Wszystko, co kocham", w którym wcielił się w rolę surowego ojca głównego bohatera.

Zdjęcie Andrzej Chyra i Magdalena Cielecka / Baranowski / AKPA

Andrzej Seweryn

Andrzej Seweryn to kolejna wybitna postać polskiego kina. Urodzony w 1946 roku, Seweryn jest nie tylko znanym aktorem filmowym, ale także cenionym aktorem teatralnym. Jego kariera nabrała tempa po roli Maksa Bauma w filmie "Ziemia obiecana" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Aktor zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i we Francji, gdzie przez wiele lat był związany z prestiżowym Théâtre de la Comédie-Française.

W Polsce zyskał sławę dzięki rolom w filmach takich jak "Różyczka", gdzie wcielił się w postać znanego intelektualisty, oraz "Ostatnia rodzina", w którym zagrał Zdzisława Beksińskiego, zdobywając za tę rolę liczne nagrody. Jego imponujący dorobek artystyczny i nieustanne zaangażowanie w rozwój polskiej kultury czynią go jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru i filmu. Andrzej Seweryn, podobnie jak Andrzej Chyra i Andrzej Wajda, pozostawił niezatarty ślad w historii polskiej kinematografii.

Andrzej Grabowski

Andrzej Grabowski to znakomity aktor i satyryk, który zaskarbił sobie sympatię widzów dzięki swojej wszechstronności i charyzmie. Urodzony w 1952 roku, Grabowski zdobył szeroką popularność dzięki roli Ferdynanda Kiepskiego w kultowym serialu komediowym "Świat według Kiepskich". Jego kreacja tej postaci stała się symbolem polskiego humoru i przyniosła mu ogromną popularność. Jednak Grabowski to nie tylko aktor komediowy - jego talent dramatyczny można podziwiać w wielu filmach, takich jak "PitBull", gdzie wcielił się w rolę Despero, oraz "Pod Mocnym Aniołem", gdzie zagrał uzależnionego od alkoholu pisarza. Jego wszechstronność aktorska sprawia, że potrafi doskonale odnaleźć się zarówno w komedii, jak i dramacie.

Andrzej Zieliński

Andrzej Zieliński, urodzony w 1962 roku, jest znany zarówno z dramatycznych, jak i komediowych ról, a jego talent i charyzma przyciągają widzów od lat. W jego dorobku znajdują się niezapomniane kreacje w takich filmach jak "Volta", gdzie zagrał jedną z głównych ról, "Pianista" w reżyserii Romana Polańskiego, gdzie wystąpił w pamiętnej roli drugoplanowej, oraz "Chłopaki nie płaczą", gdzie wykazał się swoim komediowym talentem. Zieliński również zachwycił widzów swoją rolą w filmie "Wszyscy jesteśmy Chrystusami", gdzie stworzył głęboko emocjonalną postać.

Zdjęcie Andrzej Zieliński / Źródło: AIM

