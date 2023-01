Przez dwa lata Doda pracowała przy "Dziewczynach z Dubaju" jako producent kreatywny. Drugim z producentów był jej ówczesny mąż, Emil Stępień. Film o polskich celebrytkach i modelkach wyjeżdżających do Dubaju, by świadczyć usługi seksualne arabskim szejkom, bił rekordy oglądalności - w polskich kinach obejrzało go ponad milion widzów.

Gdy aktorka rozstała się ze Stępniem na gruncie zawodowym i prywatnym, jak twierdzi, uniemożliwiono jej podejmowanie jakichkolwiek decyzji w sprawie dalszych losów filmu, a także odcięto ją zupełnie od dochodów z tego projektu.



Do sprawy postanowił powrócić Piotr Krysiak, publikując obszerny post na Facebooku.

"Od dłuższego już czasu Dorota Rabczewska skarży się dziennikarzom, że mimo wysiłku, który włożyła i pracy przy filmie 'Dziewczyny z Dubaju' nie dostała od Emila S. producenta dzieła ani złotówki. Tymczasem z dokumentów, do których dotarłem wynika zupełnie co innego. Tymczasem aktorzy, technicy i produkcja faktycznie nie otrzymałi wynagrodzeń za swoją pracę przy filmie. Niektórzy zresztą do dziś a inni otrzymali je dopiero po upublicznieniu tych informacji" - rozpoczął swój wpis Piotr Krysiak (piownia oryginalna).

"Tymczasem Dorota Rabczewska 'Doda' otrzymała wynagrodzenie i to jako jedna z pierwszych. Dotarłem do dwóch przelewów, które na konto artystki wykonano z konta Spółki ENT ONE STUDIOS LTD na Malcie, która zresztą nigdy nie miała praw do produkcji 'Dziewczyn z Dubaju'. Pierwszy przelew na kwotę 108.000 PLN został wykonany 17.01.2020 roku. Drugi przelew na kwotę 160.000 PLN został wykonany 01.03.2020. W obu transferach w tytule wpłaty czytamy: 'Zgodnie z umową z dnia 3 stycznia 2020 roku'. (potwierdzenia przelewów w relacji)" - pisze Krysiak.

"Dziewczyny z Dubaju": Piotr Krysiak skontaktował się z Dodą

Dziennikarz postanowił skontaktować się z Dodą i rozwiać wszelkie wątpliwości.

"Ponieważ artystka od premiery filmu utrzymywała, że nie dostała od producenta nawet złotówki lub dopytywana kilkukrotnie - skutecznie unikała odpowiedzi na pytania dziennikarzy czy otrzymała jakiekolwiek wynagrodzenie. Zapytałem więc sam:

Czy Emil znany nam S. zapłacił ci cokolwiek za pracę przy 'Dziewczynach z Dubaju'?

- Na samym początku jakieś grosze jak ruszaliśmy z filmem, ale potem nic. No i nic po premierze. I nic z dystrybucji.

Początek to masz na myśli który rok?

- Początek jak ruszyliśmy - 'doprecyzowała' piosenkarka.

- O co ci chodzi? - zapytała Dorota Rabczewska.

Wtedy wysłałem screeny przelewów na konto piosenkarki z dokładnymi datami.

- No i? - zapytała.

Mówisz dziennikarzom i mnie, że nic za ten film nie dostałaś. Ja tylko weryfikuję. Taka moja robota. Ty śpiewasz, ja piszę.

- Czy ty sobie teraz ze mnie robisz jaja czy uważasz, że przez dwa lata jajko jedyna osoba na planie miałam pracować za darmo nie koncertując i zawieszając wszystko? Reżyserka dostała pieniądze, aktorzy dostali pieniądze a producent kreatywny nie?? - wyrzuciła z siebie poirytowana wokalistka.

Dalsza część prawie godzinnej konwersacji a właściwie już później monologu zakończyła się tym, że w ogóle nie powinienem pytać artystki o takie rzeczy a już na pewno nie na dzień przed jej koncertem i nie wieczorem tylko rano" - tymi słowami zrelacjonował wymianę wiadomości z Dodą Krysiak.

"Dziewczyny z Dubaju": O czym opowiada film?

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...

