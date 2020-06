"Dziewczyny z Dubaju": Doda zdemaskuje hipokryzję polskiego show biznesu?

Do obsady filmu "Dziewczyny z Dubaju" dołączył właśnie Giullio Berruti - włoski aktor, model i producent filmowy. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w produkcji Doroty Rabczewskiej i Emila Stępnia nie jest przypadkowe, nie dziwi więc fakt, że w obsadzie pojawiają się międzynarodowe gwiazdy.

"Dziewczyny z Dubaju": Giulio Berruti i Dorota Rabczewska na planie /materiały prasowe

Twórcom zależy by jak najwierniej oddać realia tzw. "afery dubajskiej", w której obok polskich celebrytek i modelek, zamieszani byli również gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu.



Giulio Berruti wcieli się w bezwzględnego mężczyznę o arabskich korzeniach.

Włoski aktor, model i producent filmowy jest znany z takich międzynarodowych produkcji jak "Walking on sunshine", "Monte Carlo" czy "Piekło Gabriela".

Jaka jest fabula filmu? Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach "Dziewczyny z Dubaju" - zdaniem producentów - "mają zdemaskować hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu".

Producentami filmu są Dorota Doda Rabczewska i Emil Stępień, którzy już wcześniej mieli okazję współpracować przy tytułach Patryka Vegi hitach: "Pitbull. Niebezpieczne kobiety" i "Pitbull. Ostatni pies".



Na fotelu reżyserskim zasiadła Maria Sadowska - autorka obsypanego nagrodami obrazu "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Głównym scenarzystą filmu jest Mitja Okorn, który stanął za kamerą takich przebojów, jak "Listy do M." czy "Planeta Singli".



Zdjęcia do filmu kręcone są w luksusowych miejscach w Polsce oraz w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Na ekranie zobaczymy m.in. Paulinę Gałązkę, Katarzynę Figurę, Jana Englerta, Beatę Ścibak-Englert, Katarzynę Sawczuk, Olgę Kalicką, Annę Karczmarczyk i Józka Pawłowskiego.

Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi na ekrany polskich kin 22 stycznia 2021 roku.