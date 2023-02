"Dziewczyny z Dubaju": Doda na gali Bestsellerów Empiku! Nie dali jej dojść do głosu

Wiadomości

„Dziewczyny z Dubaju” został wyróżniony nagrodą Bestsellery Empiku. Produkcja w reżyserii Marii Sadowskiej przyciągnęła do kin miliony widzów i stała się jednym z najpopularniejszych filmów 2022 roku. Na gali doszło jednak do skandalu z udziałem… Dody. Artystki, która jest współproducentką „Dziewczyn…” nie dopuszczono do głosu.

Zdjęcie Doda / Krzemiński Jordan / AKPA