Olivia Colman nie do poznania na planie nowego projektu. Aktorka została oszpecona

Olivia Colman należy do grona najbardziej cenionych brytyjskich aktorek. Laureatka Oscara gra niezwykle wyraziste role nie tylko na wielkim, ale również i na małym ekranie. Z niedługo będzie można ją zobaczyć m.in. w nominowanym do Oscara filmie "Imperium światła" oraz mini serialu "Wielkie nadzieje". Do sieci trafił właśnie zwiastun serialu. Utalentowana aktorka jest w nim niemal nie do poznania.

