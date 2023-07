Dzieci wspominają Robina Williamsa. "Tęsknię i kocham cię na zawsze"

Dzieci gwiazdy "Buntownika z wyboru" co roku przypominają o jego urodzinach w mediach społecznościowych. W 2021 roku Zak napisał: "Tato, w dniu twoich 70. urodzin, chcę, żebyś wiedział, że twój niesamowity duch wciąż jest z nami. Nasza rodzina będzie celebrowała dziś ciebie i wspominała cię. Zawsze będziemy za tobą tęsknić i cię kochać".

Robin Williams: Tragiczna śmierć aktora

Williams popełnił samobójstwo 11 sierpnia 2014 roku. W październiku na podstawie opinii koronera orzeczono, że aktor cierpiał na niezdiagnozowaną chorobę dewastującą ośrodkowy układ nerwowy — otępienie z ciałami Lewy’ego. Pierwsze objawy pojawiły się na dwa lata przed jego śmiercią.

