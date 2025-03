Z humorem i przesłaniem

"Dziadku, wiejemy!" to pełen humoru i ciepła film familijny o najważniejszych wartościach w życiu, przygodach i magii wyobraźni.

"Scenariusz filmu jest inteligentny, bardzo dowcipny, zaskakujący, napisany doskonałym, autentycznym językiem. Ze świetnym zrozumieniem pokolenia mojej filmowej wnuczki" - mówi wcielający się w postać dziadka Jeremiego Jan Peszek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziadku, wiejemy" [trailer] materiały promocyjne

"Film porusza wiele tematów związanych z relacjami w rodzinie, dojrzewaniem, odpowiedzialnością, uzależnieniem, przemijaniem. Jednak przede wszystkim to przygodowy film drogi! Przekazuje, że szczęście prawie zawsze jest w zasięgu ręki. A jeżeli z jakiegoś powodu akurat nie możemy po nie sięgnąć, z pomocą powinni przyjść najbliżsi" - przekonuje scenarzysta filmu Emil Płoszajski.

Reklama

"Marzę, żeby po sensie młodsza widownia jeszcze bardziej doceniła wartość zdrowych, rodzinnych relacji - i życia w ogóle. I żeby, nie rezygnując całkiem z podejmowania ryzyka, z większym zaufaniem korzystała z doświadczenia starszych członków rodziny, którzy są gotowi nim się podzielić. Natomiast starsi, aby otworzyli się na możliwość, że sztafeta pokoleń może mieć głęboki sens, jeżeli odbywa się w atmosferze wzajemnego szacunku i miłości" - dodaje.

Podróż pełna przygód w wyjątkowym towarzystwie

Niezwykły duet dziadek-wnuczka tworzą Jan Peszek oraz Anna Nowak, która rolą Jagody debiutuje na wielkim ekranie. Partnerują im Agnieszka Grochowska, Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski oraz Sonia Roszczuk. Drugą rolę dziecięcą zagrał Filip Tkaczyk.

Reżyserką filmu jest Olga Chajdas. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek. Producentkami filmu są Małgorzata Małysa i Karolina Galuba z Furia Film. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Czeski Fundusz Audiowizualny.

"Dziadku, wiejemy": O filmie

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok - rusza za nimi także smok.

"Dziadku, wiejemy!" w kinach już od 9 maja.