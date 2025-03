Ewa Ziętek to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych polskich aktorek swojego pokolenia. Ponad pół wieku temu debiutowała przed kamerą w roli Panny Młodej w "Weselu" Andrzeja Wajdy. Była jeszcze studentką warszawskiej szkoły teatralnej, gdy reżyser wybrał ją spośród setek kandydatek.



Aktorka ma na swoim koncie wiele ról teatralnych, filmowych i serialowych. Widzowie kojarzą ją m.in. jako Danusię z "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", Zosię z serialu "Alternatywy 4", Martę Gabriel ze "Złotopolskich" czy też Walerię z "Barw szczęścia".

Ewa Ziętek łączyła zawód z macierzyństwem

Jeszcze w latach 70. Ziętek wyszła za mąż. W 1978 roku urodziła córkę - Agatę. Nie wiedziała wtedy jeszcze, że ukochany natychmiast po ślubie postawi jej ultimatum: on albo teatr. Tak się złożyło, że ukochany aktorki dostał propozycję pracy za naszą zachodnią granicą i przekonał żonę, aby pojechała z nim do stolicy Niemiec.

"Na pewien czas zniknęłam. Mąż mieszkał w Berlinie, musiałam odpowiedzieć sobie na pytanie: tutaj czy tam? Wyjechałam, pobyłam... Urodziłam córkę, skończyłam swoje małżeństwo, wróciłam" - opowiadała w wywiadzie dla "Filmu".

Ewa Ziętek starała się łączyć kontynuowanie kariery aktorskiej z wychowywaniem córki. Agata dorastała na planach filmowych.

"Aktor jest jednak skupiony na sobie, wolałabym być taką matką, która nie jest skupiona na sobie. Nie zawsze to mi się udawało. Zrozumiałam potem, dlaczego moi rodzice byli przeciwni. Prawie nie da się połączyć jednego z drugim. [...] Bardzo trudno jest o tym mówić, bo ten zawód tak pochłania. Człowiek niby chciałby się wyzwolić, a tak naprawdę nie chce" - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Agata Kryska-Ziętek zasłynęła z roli w serii "U Pana Boga..."

Agata Kryska-Ziętek poszła w ślady znanej mamy. Przygodę z aktorstwem rozpoczęła już w wieku sześciu lat. W filmie "Fetysz" wystąpiła w 1984 roku. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z występów w popularnej serii "U Pana Boga...". Wcieliła się w postać Luśki Wołkołyckiej-Cielęckiej, córki komendanta. Na kilka lat zniknęła z ekranów, lecz powróciła w najnowszej części - "U Pana Boga w Królowym Moście". Wszystkie części są dostępne do obejrzenia na Netfliksie.

Aktorstwo w życiu Agaty Kryski-Ziętek zeszło na drugi plan. Zdecydowała się zrobić studia menadżerskie i przeprowadziła się do Niemiec.

"Mogłaby być aktorką, ale ona tak jakby nie do końca chciała. Żeby być aktorką, trzeba tego chcieć najbardziej na świecie, a jak się tego tak nie chce, to chyba nie warto. Agata nadaje się do tego zawodu, ale tak się stało, jak się stało. [...] Jestem dumna z mojej córki. Jest absolutnie uzdolniona w wielu kierunkach, ale to, co najważniejsze, że w sytuacjach trudnych nie szuka swojej korzyści" - Ewa Ziętek komentowała rezygnację córki z aktorstwa w rozmowie z Plejadą.