Zdaniem De Hary ta komedia gangsterska jest w dużym stopniu kopią scenariusza, który mu wcześniej przedłożył. Jest on przekonany, że film przedstawia ten sam zestaw bohaterów, który znajdował się w jego scenariuszu. Wskazał też m.in. na to, że scena bijatyki w barze Coacha (Colin Farrell), między jego szajką The Toddlers a grupą młodocianych wyrostków, jest niemal identyczna z tym, co wymyślił wcześniej.

Mickey De Hara oskarża Guya Ritchiego o plagiat

Gdy w styczniu 2020 r. film wszedł do kin, De Hara napisał do Ritchiego, by wskazać podobieństwa między obiema historiami. Ten odpisał, że jego ludzie miesiącami bezskutecznie próbowali się z nim skontaktować i że chętnie się z nim spotka, by porozmawiać. De Hara zaprzecza jednak, by do takich prób dochodziło. W kwietniu 2020 r. poprosił Ritchiego, by ten umieścił go w napisach końcowych "Dżentelmenów", w wersji przeznaczonej do dystrybucji domowej, ale usłyszał, że nie jest to możliwe. W zamian Ritchie zaproponował, że w kolejnym jego filmie pojawi się jego nazwisko De Hary, mimo że ten nie miał z tym projektem nic wspólnego. Scenarzysta nie zgodził się na takie "zadośćuczynienie".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dżentelmeni" [trailer] materiały dystrybutora

Teraz De Hara domaga się, ale już sądowo, uznania go za jednego z autorów "Dżentelmenów". Poza tym, żąda 250 tysięcy dolarów, co ma być jego udziałem w zyskach z dystrybucji tego filmu.

Ritchie wciąż nie skomentował publicznie tej sprawy.