Dwukrotny laureat Oscara jako wojenny bohater. 86-latek w życiowej formie

Historia ta ujrzała światło dzienne dopiero po 40 latach i wzruszyła miliony ludzi na całym świecie. Nicholas Winton, brytyjski makler przed wybuchem II wojny światowej ocalił ponad 600 żydowskich dzieci z rąk hitlerowców.



Film miał światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto (TIFF) we wrześniu 2023 roku, a następnie trafił do kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Francji, Czech, Włoszech i Australii. Na ten moment "Jedno życie" jeszcze przed premierą w USA i Polsce zarobiło ponad 26 milionów dolarów! Oznacza to, że już w tym momencie producentom zwrócił się cały zainwestowany budżet.



Reklama

"Jeden dzień": O czym opowiada film?

Jest rok 1938, gdy młody Brytyjczyk Nicholas Winton podczas wizyty w Pradze odkrywa, że tysiące rodzin zbiegłych przed hitlerowcami z Niemiec i Austrii, żyją w dramatycznych warunkach, często bez dachu nad głową i żywności. Niemiecka inwazja na Czechosłowację jest kwestią najbliższych tygodni, a wtedy los uchodźców będzie już przesądzony. Nicholas postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy, by ocalić jak najwięcej potrzebujących.