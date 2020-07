Dwayne Johnson jako Willy Wonka?

Dwayne Johnson zdradził, że miał wcielić się w głównego bohatera w kinowym przeboju "Charlie i fabryka czekolady". Do roli, którą zagrał finalnie Johnny Depp, typował go ponoć sam reżyser obrazu, Tim Burton.

Dwayne Jonson, amerykański wrestler i aktor, znany jest głównie z ról sympatycznych osiłków w wysokobudżetowych hollywoodzkich produkcjach. Okazuje się, że gwiazdor filmowej serii "Szybcy i wściekli" był bliski zagrania mocno odbiegającej od swojego wizerunku roli. Mowa o Willym Wonce, głównym bohaterze kinowego przeboju w reżyserii Tim Burtona "Charlie i fabryka czekolady", będącego remakiem filmu z 1971 roku. Johnson poinformował o tym w mediach społecznościowych, wspominając, że słynną komedię w reżyserii Mela Stuarta darzy dużym sentymentem.



"Dziś rano pokazałem dzieciom jeden ze swoich ulubionych filmów - 'Willy Wonka i fabryka czekolady'. Spodobało im się i oczekują teraz, że zapewnię im pokój wypełniony czekoladą i cukierkami. To będzie mój następny projekt" - zażartował Johnson w zamieszczonym na Instagramie poście. Aktor zdradził, że o mały włos nie zagrał w głośnym remake'u filmu z 2005 roku. Do głównej roli został początkowo wytypowany przez samego reżysera, Tima Burtona.

"Opowiem wam fajną historię. Wiele lat temu, kultowy reżyser Tim Burton uważał, że powinienem zagrać w jego nadchodzącym filmie 'Charlie i fabryka czekolady'. Pomyślałem wtedy: o cholera, wchodzę w to! Ale to było dawno temu, kiedy dopiero zaczynałem karierę w Hollywood, nie mając na koncie żadnych spektakularnych wysokobudżetowych produkcji ani aktorskiego doświadczenia. Rola oczywiście przypadła Johnny'emu Deppowi, który w tamtym czasie był największą gwiazdą na świecie. Reszta jest już historią" - wyznał Johnson.

Choć ostatecznie nie otrzymał wymarzonego angażu, doświadczenie to dodało mu pewności siebie i zmotywowało do dalszej pracy. "Poszedłem wtedy swoją drogą. To, że Tim w ogóle rozważał moją kandydaturę (choć jestem przekonany, że brał mnie pod uwagę przez jakieś 7 sekund), znaczyło dla mnie bardzo dużo, bo dopiero co wdarłem się do show-biznesu, o którym miałem nikłe pojęcie. Nie wiedziałem, co przyniesie przyszłość. Zawsze wznoszę toast za marzenia, które się nie spełniły, bo czasami najlepsze w rzeczach, które nigdy się nie wydarzyły jest właśnie to, że nie miały miejsca" - dodał Johnson.

W filmie z 2005 roku Depp zagrał pomysłowego i tajemniczego producenta czekolady, który zarządza ogromną, słynną w całej okolicy, fabryką. Rola ta przyniosła mu nominację do Złotego Globu. O cieszącym się niegdyś olbrzymią popularnością gwiazdorze od jakiegoś czasu głośno jest jednak nie z uwagi na nowe aktorskie projekty, a batalie sądowe, w których bierze udział. Depp sądzi się obecnie z wydawcą brytyjskiego tabloidu, na łamach którego nazwano go "damskim bokserem". Został oskarżony o znęcanie się nad ówczesną żoną, aktorką Amber Heard.