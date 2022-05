Duet matka-córka po raz pierwszy razem na wielkim ekranie. Będzie hit?

Po raz pierwszy na ekranie do Umy Thurman dołączy jej utalentowana córka - Maya Hawke. W filmie "The Kill Room" duetowi matka-córka będzie partnerować Samuel L. Jackson. Będzie to okazja, aby gwiazdy z kultowego "Pulp Fiction" po latach sprawili przyjemność fanom i znów pojawili się razem na ekranie.

Uma Thurman i Maya Hawke /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images