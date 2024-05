Doprowadził kolegę z planu do łez. Wystarczyło jedno zdanie

Na planie "Istot fantastycznych" doszło do ponownego spotkania Johna Krasinskiego i Steve'a Carella. Obaj występowali przez siedem sezonów w amerykańskiej wersji "Biura". Pierwszy jest reżyserem i scenarzystą "Istot fantastycznych", drugi użyczył swojego głosu jednej z postaci. Jak zdradził Krasinski w rozmowie z People, Carell potrzebował tylko chwili, by doprowadzić go do łez wzruszenia.

Zdjęcie Steve Carell i John Krasinski w serialu "The Office" / NBC / Contributor / Getty Images