Richard Chamberlain przyszedł na świat 31 marca 1934 roku w Los Angeles. A konkretnie w Beverly Hills, gdzie od lat zamieszkują największe gwiazdy kina. Na Hollywood był więc skazany w zasadzie od urodzenia. Jego matka była śpiewaczką, natomiast ojciec pracownikiem fabryki i sprzedawcą. Richard wychowywał się ze starszym bratem Billem.



Richard Chamberlain: Początki kariery

Po ukończeniu liceum Chamberlain uczęszczał na kierunek Sztuki Stosowanej w Pomona College w Clermont, gdzie występował w studenckich przedstawieniach teatralnych. To wówczas zdecydował, że aktorstwo to jego powołanie. Po dwóch latach służby wojskowej w Korei (zdobył stopień sierżanta) powrócił do Hollywood, gdzie w latach 1957-58 uczęszczał na kurs aktorski.



Zdjęcie Richard Chamberlain w serialu "Doktor Kildare" / Bettmann / Contributor / Getty Images

Debiutował w wieku 25 lat w jednym z odcinków serialu "Alfred Hitchcock przedstawia". Rok później pojawił się po raz pierwszy na kinowym ekranie w dramacie kryminalnym "Tajemnica fioletowej rafy". Rozgłos zyskał dzięki tytułowej roli lekarza w serialu NBC "Doktor Kildare". W 1963 roku otrzymał za nią pierwszą ważną nagrodę - Złoty Glob w kategorii "najlepszy gwiazdor telewizyjny".



Ku zdziwieniu wszystkich, po zakończeniu serialu młody aktor spakował się i wyjechał do Anglii, by występować w jednym z teatrów. "Próbowano, czasami z powodzeniem, wrzucić mnie do show-biznesowej machiny - hitowe role na ekranach i kolejne hity na listach przebojów. Szybka eksploatacja. Na dłuższą metę nie chciałem być tylko gwiazdą, pragnąłem być szanowanym aktorem. Bałem się wypalenia. Postawiłem na szlifowanie swojego rzemiosła" - wyznał wywiadzie dla CBS.

Zdjęcie Richard Chamberlain w roli Hamleta w Birmingham Repertory Theatre / Ellmann/Mirrorpix / Getty Images

Po powrocie do USA jego kariera rozkwitła na dobre. Chamberlain mógł przebierać w ofertach. W kolejnych latach zwrócił na siebie uwagę w takich produkcjach, jak "Portret damy", "Trzej muszkieterowie" , "Juliusz Cezar", "Czterej muszkieterowie", "Hrabia Monte Christo", "Płonący wieżowiec" czy "Człowiek w żelaznej masce" .



Młody aktor był nieziemsko przystojny, więc szybko pojawiło się również zainteresowanie ze strony pięknych pań. U szczytu popularności otrzymywał od fanek ponad tysiąc listów dziennie.



Richard Chamberlain: "Szogun" i "Ptaki ciernistych krzewów"

Prawdziwa sława przyszła jednak wraz z główną rolą w miniserialu "Szogun". Wcielił się Anglika, Johna Blackthorne'a, którego statek rozbija się u wybrzeży Japonii, a on wraz z załogą zostają uwięzieni w wiosce należącej do wysokiego dostojnika, pana Yabu (Frankie Sakai). Mężczyzna szybko zostaje wciągnięty w krwawe rozgrywki o władzę. Otrzymuje nowe japońskie imię, Anjin-san, a potem nawet prawa samuraja. Kreacja Blackthorne'a przyniosła w 1981 roku Chamberlainowi drugi w karierze Złoty Glob.



Zdjęcie Richard Chamberlain w serialu "Szogun" / NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images

Trzy lata później artysta otrzymał tę nagrodę po raz trzeci. Zapewniła mu ją najsłynniejsza rola w jego karierze. W serialu "Ptaki ciernistych krzewów" gwiazdor wcielił się w księdza Ralpha de Bricassart.



Historią miłości jego bohatera oraz australijskiej dziewczyny z prowincji Meggie Cleary ( Rachel Ward ) żyli w latach 80. wszyscy. "Ptaki ciernistych krzewów", oparte na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Australijki Colleen McCullough, okazały się niebywałym sukcesem na całym świecie.

"Moja kara to wieczna niepewność, czy kocham Boga bardziej niż ciebie" - słowa księdza Ralpha do Meggie elektryzowały miliony widzów przed telewizorami. Do ostatniego odcinka nie byli w stanie przewidzieć, jak zakończy się grzeszna miłość i to stanowiło siłę serialu.



Zdjęcie Richard Chamberlain z Rachel Ward w serialu "Ptaki ciernistych krzewów" / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content / Getty Images

"Uwielbiałem pracować z Rachel, to było widać. Za naszymi plecami szeptano, że jesteśmy parą" - opowiadał Richard Chamberlain. "Byłam zielona, a Richard miał więcej doświadczenia. Uczyłam się od niego" - wspominała serialowa Meggie. - "Miałam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy w związku".



Na planie wybuchło zresztą prawdziwe uczucie. Ward zakochała się w... swoim serialowym mężu, którego grał Bryan Brown. W 1983 roku wzięli ślub. Mieszkają w Australii, doczekali się trójki dzieci.



Richard Chamberlain: 68 lat czekał na coming out

Po paśmie sukcesów na małym ekranie Chamberlain został ochrzczony królem miniseriali. "Zaharowujemy się na śmierć. Napięte grafiki to swego rodzaju gra o przetrwanie. Pracujesz po 15 godzin dziennie, sześć dni w tygodniu. Po powrocie z planu zamykam się w pokoju hotelowym, włączam Arethę Franklin i zakopuję się pod kołdrą. Drzemię, kiedy jest tylko chwila przerwy. Nauczyłem się spać płytko" - mówił w wywiadzie z 1988 roku.

Nie miał pojęcia, że już wkrótce los zgotuje mu niespodziankę, która na zawsze odmieni jego życie. W grudniu 1989 roku francuski magazyn "Nous Deux" opublikował zdjęcia aktora (wówczas gwiazdy serialu "Szpital pod palmami") z innym mężczyzną i określił go mianem homoseksualisty. Chamberlain tego jednak nie skomentował, konsekwentnie milczał.

Zdjęcie Rchard Chamberlain z Neilem Patrickiem Harrisem i swoim długoletnim partnerem Martinem Rabbettem / Bruce Glikas/FilmMagic / Getty Images

Prawdę wyjawił dopiero w 2003 roku. Miał wówczas 68 lat. Wydał autobiografię, w której potwierdził, że jest gejem i wyznał, że od ponad 30 lat jest w stałym związku z Martinem Rabbettem.

"Urodziłem się w 1934 roku. W latach 40. czy 50. bycie gejem w Ameryce było gorsze niż bycie oszustem czy mordercą. Byłem przerażony. Wiedziałem, że jeśli przyznam się, będzie to oznaczało koniec mojej kariery, a ta była całym moim życiem" - wyznał po latach dla włoskiego "Vanity". "Kiedy dorastałem, bycie gejem było zakazane. Dlatego musiałem ukrywać tę część samego siebie. Teraz mogę o tym mówić otwarcie, już nie boję się do tego przyznać" - zwierzył się z kolei w programie "Dateline NBC".

Richard Chamberlain: Co teraz robi?

19 lat młodszego od siebie Martina Rabbetta poznał w 1977 roku. Szybko został on... menedżerem aktora. Związek zalegalizowali w 1984 roku. Przez lata uchodzili za parę idealną. By unikać medialnego zgiełku, przeprowadzili się na Hawaje. "Kocham swoje życie takim, jakie jest. Jestem dumny z mojego związku. Właściwie, to jestem dumny z samego siebie" - podkreślał w wywiadach Chamberlain.

Wiosną 2010 roku panowie rozstali się. Gwiazdor zdecydował wówczas o powrocie do rodzinnego Los Angeles. Chciał by jego kariera odżyła, dlatego musiał przebywać tam, gdzie mógł liczyć na ciekawsze propozycje aktorskie. Tymczasem Rabbetta nie miał zamiaru wyjeżdżać z Hawajów...

Zdjęcie Richard Chamberlain ma już 88 lat / Albert L. Ortega / Getty Images

Obecnie Chamberlain poświęca się... malarstwu. Jego obrazy szybko znajdują nabywców. Pisuje również wiersze. "Żaden ze mnie wielki pisarz. Ale pisanie okazało się, łatwiejsze niż się spodziewałem. Tyle że poza autobiografią i książką z haiku nie bardzo wiem, o czym mógłbym jeszcze napisać" - opowiadał aktor w wywiadzie z "The New York Times".

W marcu 2022 roku Richard Chamberlain skończył 88 lat. "Muszę sobie radzić z takim życiem, jakie mam. Nie jestem ani samotny, ani sfrustrowany" - opowiadał dziennikarzom "Das Neue Blatt". A czy na starość liczy jeszcze na nową miłość? "Żartujesz? Ja mam ponad 80 lat na litość boską!" - stwierdził ze śmiechem.