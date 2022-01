W filmie "Gierek" Dominice Gwit przypadła w udziale rola sekretarki.

Dominika Gwit: Trzy filmy w 2022 roku

Jak przyznała w rozmowie z serwisem AKPA, rolę w obrazie o Edwardzie Gierku, Gwit zawdzięcza producentowi obrazu Januszowi Iwanowskiemu. "To nie była duża rola, ale za to bardzo komediowa. Ogromnie się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym filmie"- przyznała Gwit.

Wideo „GIEREK” film - oficjalny zwiastun

"Scenografia i kostiumy były obłędne. Idealnie oddawały ducha tamtych czasów. To samo Janusz zrobił w 'Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle'. Janusz lubi i umie pokazywać PRL. Praca z nim to dla mnie ogromna przyjemność. Naprawdę bardzo cieszę się, że zostałam zaproszona do tej współpracy" - dodała aktorka.



"Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle" będzie filmową opowieścią o początkach polskiego kapitalizmu, błyskawicznych biznesach i spektakularnych sukcesach. Gwit przypadła w udziale kluczowa rola Krystyny Bączek, żony króla poznańskiego półświatka i jednego z najbogatszych Polaków (Sebastian Stankiewicz).



Instagram Post

Dominikę Gwit zobaczymy też w ekranizacji "Innych ludzi" Doroty Masłowskiej w reżyserii Aleksandry Terpińskiej. Aktorce przypadła w udziale rola Justy, współlokatorki granej przez Magdalenę Koleśnik Anety.

Wideo "Inni ludzie" [zwiastun]

Kim jest Dominika Gwit?

Dominika Gwit karierę zaczynała jako aktorka charakterystyczna. Rozpoznawalność przyniosła jej rola w kontrowersyjnym filmie "Galerianki" , potem grała m. in. w serialach "Przepis na życie" i "Singielka". W późniejszym czasie było o niej głośno przede wszystkim za sprawą jej spektakularnej metamorfozy. Gwit w krótkim czasie zrzuciła aż 50 kg. Otrzymała wtedy własny cykl w "Dzień dobry TVN", o swojej przemianie napisała nawet książkę.

W 2017 roku roku Gwit brała udział w siódmej polsatowskiej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", a jej partnerem tanecznym był Żora Koroliow, z którym wywalczyła czwarte miejsce.



Dominika Gwit: Więcej ciała, więcej tańca 1 / 5 Dominika Gwit i Żora Korolyov w swym debiutanckim występie w "Tańcu z Gwiazdami" zatańczyli cza-czę. Źródło: MWMedia udostępnij

Dominika Gwit nie jest zawodową aktorką.



"Zawsze czułam, że aktorstwo jest dla mnie najlepsze i że tego właśnie chce. Nie byłam w szkole teatralnej dlatego, że po prostu się nie dostałam, ale zrobiłam egzamin eksternistyczny w Związku Artystów Scen Polskich, a potem zaczęłam dostawać propozycje. Skończyłam w międzyczasie dziennikarstwo i filmoznawstwo, wiec mam też inne zawody w kieszeni i cieszę się z tego bardzo" - mówiła agencji Newseria Lifestyle.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dominika Gwit: choć nie dostałam się do szkoły teatralnej, to zawsze czułam, że aktorstwo jest dla mnie najlepsze Newseria Lifestyle

