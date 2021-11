"Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa": Twórcy wracają na plan filmu!

Do premiery produkcji Marvela "Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa" zostało zaledwie pół roku, ale do ukończenia produkcji jeszcze daleka droga. Dowodem na to jest fakt, że twórcy rozpoczęli właśnie duże "dokrętki" niezbędnego materiału. Będą one realizowane przez sześć dni w tygodniu aż do końca roku! Źródła, na które powołuje się portal "The Hollywood Reporter", określają je mianem "istotnych".

Kadr z filmu "Doctor Strange" /Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS /East News