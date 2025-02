Docenione za granicą. 4 polskie filmy na liście najlepszych wszech czasów

Dopiero co informowaliśmy, że amerykański The Hollywood Reporter docenił dwa polskie dzieła, a tu już mamy kolejne nowiny. Tym razem to brytyjski Empire wskazał polskie produkcje jako znaczące dla historii kina. Aż cztery polskie filmy znalazły się w zestawieniu medium 100 najlepszych wszech czasów. Jakie tytuły urzekły Brytyjczyków?

Zdjęcie Roman Polański podczas premiery filmu "Prawdziwa historia" w Cannes 2017 / AFP