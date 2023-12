Paul Mescal: To będzie jego rok?

Dla Paula Mescala ("Aftersun) "Dobrzy nieznajomi" to jeden z wielu filmów, jakie trafią do kin w 2024 roku. Nominowany do Oscara brytyjski aktor pojawi się także w dramacie sci-fi "Foe" Gartha Davisa.

Junior i Hen (Paul Mescal i Saoirse Ronan) to małżeństwo z siedmioletnim stażem, które prowadzi samotne życie na odosobnionej farmie. Pewnego dnia do drzwi ich domu puka nieznajomy o imieniu Terrance (LaKeith Stanfield). Przynosi wiadomość, która wywraca ich życie do góry nogami. Junior został losowo wybrany do wzięcia udziału w podróży na krążącą wokół Ziemi dużą, eksperymentalną stację kosmiczną. Aby Hen za nim nie tęskniła, kobieta będzie miała zapewnione towarzystwo w postaci... androidowego sobowtóra jej męża. I które zmusi ją do podjęcia przełomowej decyzji - brzmi opis produkcji, która wciąż czeka na polską premierę.

Mescal zagra także główną rolę w kontynuacji "Gladiatora" Ridleya Scotta. Aktor wcieli się w postać Luciusa, którego w oryginalnym filmie zagrał Spencer Treat Clark .