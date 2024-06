"Superman" jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowej popkulturze. Nawet osoby niezainteresowane komiksami doskonale wiedzą, kim jest Clark Kent i jak wiele robił, by wielokrotnie uratować naszą planetę.

Bohaterskie wyczyny Supermana były wielokrotnie ekranizowane, a tym razem za pokazanie przygód zabrał się James Gunn. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lutym i co jakiś czas poznajemy nowe nazwiska, które uświetnią nowy obraz. Teraz dowiedzieliśmy się, że do super rodziny dołączą Mikaela Hoover i Christopher McDonald.

"Superman": Nowi bohaterowie

W najnowszej produkcji rozpoczynającej nową sagę w uniwersum DC w roli Supermana zobaczymy Davida Corensweta. Superbohater jako Clark Kent pracował w redakcji "Daily Planet", która za sprawą Jamesa Gunna coraz bardziej się zapełnia.

"Hollywood Reporter" poinformował, że do obsady dołączyła Mikaela Hoover, która zagra Cat Grant. Bohaterka w komiksach była felietonistką zajmującą się głównie plotkami, a w międzyczasie całe swoje zainteresowanie skupiała na Kencie. Cat poznaliśmy już wcześniej m.in. w serialu "Supergirl" i wtedy wcielała się w nią Calista Flockhart.

Mikaela Hoover już kilkukrotnie współpracowała z Jamesem Gunnem — pojawiła się m.in. w "Strażnikach Galaktyki", "Legionie samobójców" i "Eksperymencie Belko".

Christopher McDonald pojawi się w filmie jako Ron Troupe - jednej z najlepszych reporterów w redakcji "Daily Planet". Rola w najnowszym "Supermanie" będzie kinowym debiutem aktora.

"Superman": Kto jest w obsadzie?

W filmie wystąpią David Corenswet (Superman), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Terence Rosemore (Otis), María Gabriela de Faría (The Engineer), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Isabela Merced (Hawkgirl), Anthony Carrigan (Metamorpho), Nathan Fillion (Guy Gardner) i Sean Gunn (Maxwell Lord).

"Superman" według Jamesa Gunna: Co wiemy?

Nowy film ma zapoczątkować nową erę kinowego uniwersum DC. Na ten moment nie znamy szczegółów fabularnych, ale Gunn zapowiedział, że produkcja nie będzie genezą superbohatera. Premiera filmu zapowiedziana jest na 11 lipca 2025 roku.