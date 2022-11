Timothee Chalamet i Taylor Russell: Co jedli na planie filmu o kanibalach?

Timothee Chalamet i Taylor Russell grają główne role w nowym filmie Luki Guadagnina ( "Tamte dni, tamte noce" ). Niedawno ujawniono, co tak naprawdę jedli na planie podczas realizacji scen, w których bohaterowie - młodzi kanibale - spożywają krwawe, ludzkie mięso.



W wywiadzie dla serwisu Slashfilm.com Taylor Russell wyznała, że razem z Timothee Chalametem na planie filmu "Do ostatniej kości" jedli coś wyjątkowo pysznego. Był to deser imitujący na potrzeby fabuły ludzkie mięso.

"Luca [reżyser Luca Guadagnino] powiedział, że to syrop kukurydziany, ale ja wiem od ekipy przygotowującej takie rzeczy, że to była niezwykła mieszanka wiśni i czekolady. To było bardzo słodkie i nieprawdopodobnie smaczne" - wyznała Russell.

"Do ostatniej kości": Fabuła, zwiastun, premiera

Akcja filmu "Do ostatniej kości" przenosi widzów do Stanów Zjednoczonych lat 80. XX wieku. 18-letnia Maren (w tej roli Taylor Russell ) mieszka ze swoim ojcem (Andre Holland) w spartańskich warunkach. Licealistka od dzieciństwa przejawia skłonności kanibalistyczne, przez co regularnie musi zmieniać miejsce zamieszkania. Po ataku na koleżankę ze szkoły zostaje porzucona przez ojca. Zrozpaczona Maren rozpoczyna tułaczkę po kolejnych stanach Ameryki.



Wszystko się zmienia, kiedy dziewczyna spotka na swojej drodze młodego kanibala, włóczęgę Lee ( Timothee Chalamet ). Parę połączy burzliwe uczucie. Dzięki niemu Maren powoli dojrzewa do tego, by poznać historię swojej rodziny i odnaleźć mamę, która wkrótce po porodzie zostawiła ją z tatą. Niestety, po drodze odkrywa, że ktoś ją śledzi i może grozić jej śmiertelne niebezpieczeństwo.



Film jest adaptacją powieści Camille DeAngelis pod tym samym tytułem. Za scenariusz odpowiada David Kajganich. W obsadzie znaleźli się również m.in. Michael Stuhlbarg, Mark Rylance i Chloe Sevigny.

Film "Do ostatniej kości" zadebiutuje na ekranach polskich kin 25 listopada.



