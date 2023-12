Do jednej sceny musiał zapuścić wąsy. Okazało się to dla niego wyjątkowo trudne

Mark Wahlberg jest w trakcie promowania swojego najnowszego filmu "Plan wycieczki". Podczas wywiadu dla serwisu "The Direct" został zapytany o potencjalny sequel adaptacji gry wideo "Uncharted".

"Uncharted": Mark Wahlberg i jego problemy z zarostem

Aktor potwierdził, że prace nad kontynuacją filmu trwają, a jej scenariusz właśnie powstaje. Wahlberg nie chciał zdradzić żadnych szczegółów produkcji. Potwierdził jedynie, że jego bohater, Victor Sullivan, znów pojawi się ze swoimi charakterystycznymi wąsami. W pierwszym filmie zarost zagościł na twarzy postaci jedynie w scenie po napisach.

"Słyszałem sporo pomysłów [na fabułę kontynuacji]. Wiem, że ktoś napisał scenariusz, wciąż nad nim pracują, a wąsy są obecne przez cały czas. Ma to sens, mam je przecież w ostatniej scenie" - mówił Wahlberg w wywiadzie.

Aktor poświęcił zarostowej swojej postaci kilka dodatkowych chwil. "Zapuszczanie ich zajęło mi trochę czasu. W pewnym momencie rozważaliśmy nawet doklejane wąsy. Nie wiem, nie czułem się z nimi pewnie. Miałem wrażenie, jakbym miał na ustach ogromny kawałek taśmy klejącej i było mi głupio" - przyznał.

Zdjęcie Mark Wahlberg i Tom Holland w scenie z "Uncharted" / materiały prasowe

"Podziwiam aktorów, którzy paradują w perukach, doklejanych nosach i charakteryzacji, i całym tym bajzlem. Ja tylko raz coś sobie doczepiłem, ale to było lata temu" - wspominał Wahlberg, nawiązując do sławnej sceny zamykającej "Boogie Nights" Paula Thomasa Andersona.

"Gdy w końcu zapuściłem wąsy, ludzie je docenili. To było ładne mrugnięcie okiem na zamknięcie filmu. Jeśli damy radę zrobić sequel lepiej niż pierwszą część, to chętnie powrócę, ale teraz wiem tyle, co wy" - zakończył.

Zdjęcie ​Kadr z filmu "Uncharted" / UIP / materiały prasowe

"Uncharted": O czym opowiadał film?

"Uncharted" z 2022 roku było adaptacją popularnej serii gier wideo pod tym samym tytułem. Opowiadała ona o poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake'u, któremu towarzyszy jego mentor, pilot i dawny złodziej Victor Sullivan. W rolach głównych wystąpili Tom Holland i Mark Wahlberg. Reżyserował Ruben Fleisher.

Film kosztował 120 milionów dolarów. Zarobił ponad 400 milionów. Mimo średnich recenzji "Uncharted" producent Charles Roven nie ukrywał, że myśli o realizacji kontynuacji.