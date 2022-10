Kilka dni temu w rozmowie z Piersem Morganem Kanye West wrócił pamięcią do wydarzeń z 2005 roku, kiedy to szukał pomysłów na teledysk do swojego utworu "Gold Digger". I wymyślił fabułę, która - jak stwierdził - była podobna do zobaczonej później w filmie "Django" Quentina Tarantino . A że w pracach nad klipem rapera brał udział Jamie Foxx , który potem zagrał rolę główną w "Django", West uznał, że aktor i reżyser po prostu ukradli mu pomysł.



"Tarantino napisał film o niewolnictwie, który tak naprawdę - on i Jamie - wzięli ode mnie. Podzieliłem się z nimi moim pomysłem na teledysk do 'Gold Digger'. Tarantino zrobił z tego potem film" - powiedział muzyk we wspomnianej rozmowie, którą wyemitowano 21 października.



"Django": Quentin Tarantino zaprzecza słowom Kanye Westa

W czwartek Tarantino był gościem w programie Jimmy'ego Kimmela. I odniósł się do rewelacji Westa. "Nie ma żadnej prawdy w twierdzeniu, że Kanye West wpadł na pomysł 'Django' i opowiedział mi o nim, a ja wtedy powiedziałem: 'Kurczę, to naprawdę wspaniały pomysł! Wezmę sobie go i nakręcę film'. Nie miało to miejsca" - zapewnił reżyser.



Przyznał jednak, że sama rozmowa miała miejsce. "Na pomysł 'Django' wpadłem na długo przed poznaniem Kanye. Spotkaliśmy się, by porozmawiać o jego pomyśle na nakręcenie filmów na podstawie piosenek z jego albumu. Spędziliśmy miło czas. I rzeczywiście podzielił się jakimś pomysłem teledysku o niewolniku. Miał zagrać niewolnika i śpiewać swoją piosenkę. Był to naprawdę zabawny pomysł" - dodał Tarantino.

Ostatnie zdanie tej wypowiedzi nieco oburzyło Kimmela, który zauważył, że używanie słowa "zabawny" w odniesieniu do teledysku o niewolnictwie nie jest stosowne. "Miało to mieć formę ironii" - odpowiedział Tarantino i dodał: "Miał to być ogromny musical. Nie żałowali pieniędzy. Miał tańczyć i śpiewać w kostiumie niewolnika. Szkoda, że tego nie zrobił, brzmiało to naprawdę fajnie. I to o tym pomyśle teraz wspominał" - zakończył twórca "Pulp Fiction".