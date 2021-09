"Diuna": Prawie tysiąc kostiumów [data premiery, zwiastun]

W niektórych krajach świata "Diuna" miała premierę już w ubiegły weekend. Tytuł zaliczył świetne otwarcie. Produkcja filmu wyniosła 165 mln dolarów, a w pierwszy weekend wyświetlania obraz zarobił już ponad 36 mln dolarów (szacowano, że będzie to 25 mln dolarów).

"Diuna": Rozmach produkcji

O rozmachu twórców filmu "Diuna" świadczy wypowiedź zatrudnionych przy tej produkcji kostiumologów, którzy zdradzili, że na jego potrzeby przygotowali około tysiąca kostiumów. Jacqueline West i Bob Morgan rozmawiali z magazynem "Variety".

"Przygotowując się do pracy, szukałam inspiracji w filmach Davida Leana: 'Doktor Żywago' i 'Lawrence z Arabii', a także w ekranizacji '451 stopni Fahrenheita' Raya Bradbury'ego" - wyznał Bob Morgan.

Jacqueline West przyznała, że jej inspiracje sięgały dużo dalej, bo do starożytnych Grecji i Rzymu, a także do obrazów Goi, Caravaggia, strojów Beduinów, kart tarota czy projektów Balenciagi. Kolorystycznie zaś inspirowała się barwami piasków i kamieni Jordanii, gdzie kręcone były zdjęcia do filmu "Diuna".

Pierwszym kostiumem, który przygotowała, był słynny filtrfrak - kombinezon ochronny, niezbędny do przetrwania na pustynnej planecie Arrakis.

"Każdy z nich musiał być dopasowany do sylwetki aktora. To właśnie ich ruch teoretycznie aktywował filtrfrak do jego uruchomienia i rozpoczęcia destylacji. Zarówno w książce, jak i filmie, filtrfraki wykorzystują wodę z ludzkiego organizmu - zamieniają ją w gaz, który jest później filtrowany przez znajdujące się w skafandrze przewody jako płyn chłodzący. To wszystko musieliśmy tam zmieścić" - powiedziała West.

"Diuna": Fabuła

Akcja kultowej powieści Franka Herberta (wydanej w 1965 roku) rozgrywa się na pustynnej planecie Arrakis, zwanej także Diuną. To jedyne miejsce we wszechświecie, gdzie wydobywa się melanż - cenną substancję przedłużającą życie oraz pozwalającą na podróże międzygwiezdne i zaglądanie w przyszłość. Kiedy planeta zostaje oddana w lenno szlachetnemu rodowi Atrydów, nikczemny ród Harkonnenów się temu sprzeciwia.



Nie jest to pierwsza ekranizacja "Diuny". W 1984 roku na ekrany kin trafił film wyreżyserowany przez Davida Lyncha. Do ekranizacji powieści Herberta przymierzał się również Alejandro Jodorovsky, ale nic nie wyszło z tego ambitnego projektu.

"Diuna": Polska premiera i zwiastun

Polska premiera filmu "Diuna" zaplanowana została na 22 października. Tego samego dnia film trafi do amerykańskich kin oraz na platformę streamingową HBO Max.



W filmie Denisa Villeneuve'a występują: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, David Dastmalchian, Stephen McKinley Henderson, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem.



Od tego, ile film zarobi w kinach, zależeć będzie to, czy powstanie jego kontynuacja. Film od początku realizowany był jako jeden wielki projekt podzielony na dwie części, jednak wybuch pandemii postawił te plany pod znakiem zapytania.