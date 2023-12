"Diuna: Część druga": Paul Atryda staje się liderem

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor.

"Diuna: Część druga": Wiadomo, co wydarzy się w pierwszych minutach

Zdjęcie Diuna 2 / materiały prasowe

"Diuna: Część druga" miała pierwotnie trafić do kin 3 listopada 2023. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji została jednak przeniesiona na 15 marca 2024. Jednak niedawno okazało się, że film trafi do kin wcześniej. Po tym jak studio Universal przeniosło premierę filmu "Kaskader" z marca na maj, Warner postanowił wykorzystać tę okazję. Nowa data premiery "Diuny" w Stanach Zjednoczonych to 1 marca.

Podczas festiwalu Comic Con Experience zaprezentowano pierwsze dziesięć minut filmu. Dziennikarz Filip Mańka w mediach społecznościowych opisał, co wydarzy się na początku. W pierwszych minutach filmu zobaczymy m.in. księżniczkę Irulan zapisującą wydarzenia z pierwszej części. "Mówi, że zniszczenie rodu Atrydów pozostanie tajemnicą. Chwilę potem widzimy Imperatora (Christopher Walken) grającego w szachy ze swoją córką, a Irulan w międzyczasie mówi, że od dawna jej ojciec nic nie mówił. Sfrustrowana bezczynnością ojca spekuluje, że stoją za tym Harkonnenowie, po czym widzimy, jak Baron koronuje Glossu Rabbana (Dave Bautista) na dowódcę swojej gigantycznej armii" - można przeczytać na Facebooku Mańka. W kolejnej części fragmentu słychać Paula rozmawiającego ze swoją jeszcze nienarodzoną siostrą.

