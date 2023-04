DiCaprio zeznaje w sądzie. Znany raper, chińskie wpływy i kampania wyborcza Baracka Obamy

Leonardo DiCaprio zeznaje w sądzie

Leonardo DiCaprio zeznawał w poniedziałek w sądzie w Waszyngtonie. Przed wejściem czekał na aktora tłum dziennikarzy.

Gwiazdor powiedział w sądzie federalnym, że malezyjski biznesmen próbował przekazać 30 mln dolarów na kampanię wyborczą Baracka Obamy w 2012 roku. Aktor stwierdził, że był zdziwiony kwotą, jaką Jho Low chciał zasilić kampanię Obamy.

Aktor jest jedną z kilku znanych postaci powiązanych z Low, któremu zarzuca się m.in. sprzeniewierzenie 4,5 mld dolarów z malezyjskiego funduszu państwowego 1MDB - podaje Reuters.



Low płacił celebrytom z Hollywood za to, by z nim imprezowali. Wiadomo też, że wspierał finansowo fundację, którą założył DiCaprio i dał pieniądze na nakręcenie filmu "Wilk z Wall Street" , w którym DiCaprio grał główną rolę i która dała aktorowi nominację do Oscara.

DiCaprio od początku śledztwa współpracuje z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.



Prakazrel Michel z zespołu The Fugees ma postawione 11 zarzutów. "Pras" miał wzbogacić się dzięki defraudacjom Low i wpływać na administrację Baracka Obamy i Donalda Trumpa ws. deportacji chińskiego potentata nieruchomości Guo Wengui, który jest oskarżony o oszustwa bankowe, internetowe i pranie brudnych pieniędzy. To krytyk rządu w Pekinie.



Grupa The Fugees zdobyła dwie nagrody Grammy za album z 1996 roku "The Score". W 2012 roku raperowi skończyły się pieniądze zarobione na muzyce. Według prokuratury, Michel zgodził się wówczas na bycie "słupem" i przelanie pieniędzy na kampanię Obamy, a także ukrycie źródła pochodzenia środków. Amerykańskie prawo zakazuje obcokrajowcom wpłacania pieniędzy na kampanie wyborcze.

Później raper miał nielegalnie lobbować w administracji Trumpa za zakończeniem śledztwa w sprawie malezyjskiego biznesmena Lowa. Według śledczych raper miał otrzymać za lobbowanie 70 mln dolarów. Raper nie przyznaje się zarzutów.