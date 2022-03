W filmie "Troja" Diane Kruger wcieliła się w postać pięknej Heleny. Zanim jednak dostała rolę u boku Brada Pitta i Orlanda Blooma, musiała pojawić się na zdjęciach próbnych.

Diane Kruger: Czułam się jak mięso

"Czułam się jak mięso, obserwowana od stóp do głów i pytana: 'Dlaczego myślisz, że powinnaś zagrać tę rolę?'" - przyznała Kruger, dodając, że musiała w kostiumie udać się na "oględziny" do jednego z szefów wytwórni Warner Bros.

"Byłam stawiana w sytuacjach, które były nieodpowiednie i niekomfortowe. Kiedy to się zaczęło, zrozumiałam, że tak tu to po prostu wygląda. Oto Hollywood. Sama zaczynałam karierę w modelingu i, wierzcie mi, tam też się dzieje" - powiedziała Kruger.

W poprzednich wywiadach na temat "Troi" Kruger zwracała uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych aktorek, nikt nie zmuszał jej w Hollywood do głodówek i ostrego trzymania linii. Wręcz przeciwnie - reżyser "Troi" na potrzeby filmu kazał aktorce przytyć siedem kilogramów.



Tuż po premierze "Troi" Kruger przyznawała, że bardzo ceni sobie wolność. "Ten nagły sukces nieco mnie martwi" - mówiła. "Jestem niezależną osobą, lecz boję się, że ten przywilej może teraz zniknąć. Lubię funkcjonowanie na własnych zasadach".



Urodzona w Niemczech aktorka Diane Kruger zalicza się do grona gwiazd, które olśniewają nie tylko na ekranach kin, ale i na czerwonych dywanach. Zachwyca jej szlachetna uroda i elegancja, którą prezentuje za każdym razem, gdy pojawia się na uroczystych filmowych galach. W kreacjach od największych domów mody, z perfekcyjnym makijażem i nienaganną fryzurą stanowi żywą inspirację dla milionów kobiet.

Diane Kruger gwiazdą serialu "Swimming With Sharks"

W serialu "Swimming With Sharks", będącym remakiem hollywoodzkiej komedii "Szkoła Buddy’ego", Kruger wciela się bezwzględną producentkę filmową.



Jedną z najtrudniejszych scen w serialu była ta, kiedy odwiedzając chorego szefa, granego przez Donalda Sutherlanda, zostaje przez niego poproszona o uprawianie seksu z młodą pielęgniarką. Bohaterka Kruger spełnia prośbę mężczyzny, przez cały czas utrzymując jednak ze swoim bossem kontakt wzrokowy.

