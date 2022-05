Już w najbliższy piątek, 27 maja, do kin w całej Polsce trafi film "Detektyw Bruno" w reżyserii Mariusza Paleja i Magdaleny Nieć . To fantastyczne kino familijne i niewątpliwie jeden z najbardziej optymistycznych filmów roku. Wystąpili w nim znakomici aktorzy dorośli i dziecięcy: Piotr Głowacki , Karolina Gruszka i Iwo Rajski.

"Detektyw Bruno": Gwiazdy na premierze

Premiera filmu odbyła się w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Piotr Głowacki, Karolina Gruszka, Edyta Jungowska, Emilia Dankwa, Iwo Rajski, Cleo, Dorota Kolak, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek i Anna Powierza.

"'Detektyw Bruno' rozgrywa się w wyobraźni, w kinie, czyli tam, gdzie może się wydarzyć wszystko. Mamy detektywa, który jest trochę nie dopasowany do rzeczywistości. Ma swoje przyzwyczajenia. Reprezentuje starą, dobrą szkołę detektywistyczną i lubi dobrze wyglądać. A najlepiej się wygląda w kapeluszu i płaszczu" - zdradza Piotr Głowacki.



Iwo Rajski, jedenastolatek ze sporym doświadczeniem filmowym, który gra Oskara, powtarza za Brunem, że najfajniejsze w byciu aktorem dziecięcym jest, to można wszystko.



"Z Piotrkiem zagraliśmy już razem w paru filmach. Jeśli mógłbym mieć supermoc, to chciałbym latać i móc się teleportować, ale w filmie też się sporo dzieje, bo wspinam się po bardzo wysokich drzewach, wpadam do Wisły, jestem w nocy w Zoo i przechodzę przez mur. Sceny kaskaderskie lubię najbardziej. Oskar jest trochę do mnie podobny. Też lubi zagadki, poszukiwania i układa kostkę Rubika, tak jak ja" - zdradza Iwo.

"Komediowe perypetie bohaterów są punktem wyjścia do wzruszającej i ciepłej opowieści o akceptacji i przyjaźni. Bruno pochodzi ze świata gwiazd i celebrytów, dawno zapomniał już o tym jak ważna jest radość życia i szczerość w relacjach z innymi ludźmi. Uczy go tego spotkanie z Oskarem" - mówią Magda Nieć i Mariusz Palej.



"Detektyw Bruno": O czym opowiada film?

To historia ośmioletniego Oskara (Iwo Rajski), wielkiego fana serialu "Detektyw Bruno". Chłopiec mieszka w rodzinnym domu dziecka i w dniu urodzin znajduje kopertę, zawierającą wskazówkę prowadzącą do ostatniego, ukrytego przez jego rodziców prezentu.

Mały bohater decyduje się wynająć najlepszego znanego sobie detektywa, by ten pomógł mu rozwiązać zagadkę. Jednak serialowy superbohater Bruno, w tej roli Piotr Głowacki, to w rzeczywistości Bruno Księski - wypalony, cyniczny i nielubiący dzieci aktor, przeżywający właśnie wielki kryzys wizerunkowy.



W pozostałych rolach w filmie występują: Edyta Jungowska, Dorota Kolak, Rafał Mroczek, Marcin Mroczek.

Film "Detektyw Bruno" trafi na ekrany polskich kin 27 maja 2022 roku.