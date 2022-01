"Skończyli pisać trzecią część 'Bez litości', więc szykuję się do zagrania w niej. Muszę być w formie, bo znowu będę tłukł innych ludzi. Najpierw 'Tragedia Makbeta', a potem bicie różnych ludzi. Lepiej być nie mogło, co nie?" - ujawnił Denzel Washington w rozmowie z portalem "Collider".



W dwóch filmach cyklu "Bez litości" popularny aktor wcielał się w rolę byłego agenta, który na emeryturze pomaga ludziom znajdującym się w tarapatach. Przydają się w tym jego nieprzeciętne umiejętności - mistrzowskie opanowanie sztuk walki wręcz i posługiwania się tym, co tylko wpadnie mu w ręce, a czym można komuś zrobić krzywdę.



Filmowa seria "Bez litości" powstała na podstawie serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem ("Equalizer") nadawanego w latach 1985-1989. Niedawno serial doczekał się remake'u. W przeciwieństwie do oryginału, którego bohaterem był mężczyzna, w serialu "Agentka McCall" rolę wymierzającej sprawiedliwość przejęła kobieta. Wciela się w nią Queen Latifah .



Jak informuje portal "Slashfilm", Antoine Fuqua prowadzi właśnie rozmowy w sprawie wyreżyserowania trzeciej części "Bez litości". Miałby się nią zająć po ukończeniu filmu, nad którym aktualnie pracuje. To poświęcony tematowi niewolnictwa "Emancipation", z Willem Smithem w roli głównej. Jeśli Fuqua wyreżyseruje kontynuację "Bez litości", będzie to jego piąty film nakręcony z Denzelem Washingtonem. Oprócz dwóch część serii "Bez litości" pracowali też przy produkcjach "Dzień próby" i "Siedmiu wspaniałych" .

