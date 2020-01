Denis Villeneuve powróci do świata "Łowcy androidów"?

Denis Villeneuve, kanadyjski reżyser, który w 2017 roku wyreżyserował film "Blade Runner 2049", czyli długo oczekiwaną kontynuację kultowego "Łowcy androidów", myśli o nakręceniu kolejnego obrazu, którego akcja będzie się rozgrywać w świecie replikantów.

Ryan Gosling, Harrison Ford i Denis Villeneuve na planie filmu "Blade Runner 2049" /K Vermes/Columbia Pictures/Kobal/REX/Shutterstock / East News

"Świat 'Łowcy androidów' to bardzo inspirujące miejsce" - powiedział Denis Villeneuve w wywiadzie dla magazynu "Empire". Wspomniał też, że jest zainteresowany nakręceniem kolejnego filmu umiejscowionego w tym uniwersum, jednak pod warunkiem, że nie byłby powiązany z dwoma poprzednimi częściami serii.

"Świat nie potrzebuje więcej sequeli, kinu potrzeba oryginalnych historii. Jeśli jednak pytacie mnie, czy byłbym zainteresowany powrotem do tego uniwersum w jakiś inny sposób, to mówię: tak! Musiałby to być jednak oryginalny projekt. Coś, co nie łączy się z poprzednimi dwoma filmami. Detektywistyczna opowieść z gatunku noir umiejscowiona w przyszłości. Czasem śnią mi się takie historie" - zakończył reżyser.



Wideo "Łowca androidów" (Blade Runner) [trailer] (1982)

Wyreżyserowany przez Ridleya Scotta "Łowca androidów", pomimo kiepskiego przyjęcia w kinach, z czasem zyskał miano kultowego. Rozgrywający się w świecie przyszłości i umiejscowiony w Los Angeles 2019 roku, opowiada historię tytułowego łowcy androidów Ricka Deckarda (Harrison Ford). Otrzymuje on zadanie schwytania zbiegłych androidów zwanych replikantami.



Historię tę kontynuował Villeneuve, w którego filmie "Blade Runner 2049" główną rolę zagrał Ryan Gosling. Grany przez niego policjant K wyrusza na poszukiwania zaginionego przed trzydziestoma laty Deckarda. "Blade Runner 2049" został świetnie przyjęty przez krytyków, ale gorzej poradził sobie w kinach. Na klapę finansową filmu duży wpływ miały wysoki budżet tego widowiska science-fiction.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Blade Runner 2049" [trailer 4] materiały dystrybutora

Denis Villeneuve obecnie pracuje nad nową wersją adaptacji klasycznej powieści Franka Herberta "Diuna". Film trafi do kin pod koniec tego roku - jego światowa premiera została zaplanowana na 19 listopada, a w Polsce zobaczymy go od 18 grudnia. W rolach głównych wystąpią m.in.: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgard, Dave Bautista oraz Charlotte Rampling.