W roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się obcy obiekt, któremu nadano zaczerpniętą z mitologii hinduskiej nazwę Rama. Zdumiewa swoim idealnie regularnym kształtem i prezentuje się na tyle fascynująco, że Ziemianie organizują wyprawę w celu dokładnego przyjrzenia się temu zadziwiającemu tworowi. Powołana po wielkiej katastrofie w 2077 roku Straż Kosmiczna postanawia wysłać ekspedycję pod dowództwem komandora Nortona w celu zbadania niezwykłego przybysza z kosmosu. To z pozoru proste zadanie niespodziewanie staje się początkiem całej serii zaskakujących wydarzeń - czytamy w oficjalnym opisie książki Arthura C. Clarke'a.



Teraz - jak informuje portal "The Hollywood Reporter" - powstanie ekranizacja "Spotkania z Ramą", a wyreżyseruje ją Denis Villeneuve . Producentem filmu będzie studio Alcon Entertainment, z którym Kanadyjczyk pracował już przy okazji filmów "Blade Runner 2049" oraz "Labirynt" . Jednym z producentów wykonawczych będzie Morgan Freeman , który posiada prawa do ekranizacji tej powieści Clarke'a.

"To jedna z najbardziej inteligentnych lektur reprezentujących ten gatunek. Zadaje tyle pytań, ile udziela odpowiedzi. Co ważne, jest też wciąż aktualna. Pasuje idealnie dla wspaniałej wrażliwości Denisa Villeneuve’a i jego uwielbienia science-fiction" - stwierdzili przedstawiciele Alcon Entertainment, Broderick Johnson i Andrew Kosove.

Póki co Denis Villeneuve zajęty jest tworzeniem drugiej części "Diuny" . Pierwsza część nieźle radzi sobie w kinach na całym świecie, gdzie zarobiła już prawie 400 milionów dolarów. Przede wszystkim cieszy się jednak znakomitymi recenzjami widzów i krytyków. Na dwóch filmach się nie skończy. Villeneuve ma wyreżyserować także kilka odcinków spin-offu "Diuny" - serialu "Dune: The Sisterhood".

