Debra Winger: Kazano jej brać tabletki odchudzające! Co zrobiła?

Aktorka wróciła niedawno wspomnieniami do początków swojej kariery w Hollywood. Zdradziła, że na planie filmu "Oficer i dżentelmen", za rolę w którym otrzymała pierwszą w karierze nominację do Oscara, sugerowano jej przyjmowanie tabletek odchudzających.



Debra Winger miała się odchudzić

Podobno producenci uznali, że aktorka jest zbyt zaokrąglona i powinna zrzucić kilka kilogramów.



"Dla mnie to było nie do pomyślenia! Czułam się wystarczająco silna, żeby powiedzieć "nie" tym pieprzonym sukinsynom" - oświadczyła aktorka w rozmowie z "The Telegraph".

"Byłam wtedy bardzo młoda, nie wiedziałam nawet, czym są takie tabletki. Powiedziałam wprost, że nie zamierzam niczego brać. To brzmiało dla mnie zwyczajnie śmiesznie. Wiem, że inna młoda, niedoświadczona dziewczyna, będąc na moim miejscu, nie miałaby tyle siły i uległaby tym sugestiom" - przyznała po latach aktorka.



Zdjęcie Debra Winger i Shirley MacLaine w filmie "Czułe słówka" (1983) / Images Press/IMAGES / Getty Images

Trudna sytuacja aktorek w Hollywood

Sporo się mówi w ostatnim czasie o trudnej sytuacji kobiet w branży filmowej. Prócz dyskryminacji związanej z zarobkami i przedmiotowego traktowania, zmagają się one jeszcze z wygórowanymi oczekiwaniami w kwestii wyglądu. Od aktorek wymaga się, pomimo upływu lat, wciąż nienagannej sylwetki i braku zmarszczek.

Za swoją rolę w produkcji "Oficer i dżentelmen" Debra Winger otrzymała pierwszą w karierze nominację do Oscara. Zaledwie rok później została nominowana do nagrody Akademii za kreację w filmie "Czułe słówka". Trzecią nominację gwiazda otrzymała dekadę później - za udział w biograficznym melodramacie "Cienista dolina", w którym partnerował jej Anthony Hopkins.



