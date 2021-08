Debiut fabularny Agnieszki Elbanowskiej

Bohater filmu, Tytus, młody chłopak o wyjątkowo łagodnej naturze odbywa szkolenie w grupie paramilitarnej. Wspiera go młoda dziewczyna, która wraz nim przechodzi survivalowy kurs w lesie, jednak Natalia, w przeciwieństwie do Tytusa, wyśmienicie odnajduje się w militarnym środowisku.



Agnieszka Elbanowska to jedna z najbardziej utalentowanych polskich reżyserek młodego pokolenia. Jej krótkometrażowe filmy, jak fabuła "Relax" i dokumenty "Niewiadoma Henryka Fasta“, "Pierwszy Polak na Marsie" czy "Polonez" znalazły uznanie zarówno u jurorów, jak i u publiczności, przynosząc jej szereg nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Roma Tre University oraz Szkoły Wajdy. W 2021 uzyskała tytuł doktorski w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



Agnieszka Elbanowska o swoim debiucie

Autorami scenariusza filmu są Łukasz Czapski (m.in. "Prime Time") i Agnieszka Elbanowska. - "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" (łac. Si vis pacem, para bellum), łacińska maksyma, na którą chętnie powołują się organizacje paramilitarne, reprezentuje dość powszechne podejście do obronności. Duża, dobrze wyszkolona i wyposażona armia oraz wspierające ją organizacje paramilitarne powinny być skutecznym straszakiem na potencjalnych agresorów - mówi reżyserka, która przez dłuższy czas dokumentowała życie takich formacji.



- Nie zajmuję się kwestionowaniem tej logiki, ale skupiam się na drzemiącym w niej, podskórnym paradoksie, zgodnie z którym rezultaty określonej filozofii i działań stają się zaprzeczeniem stawianych sobie wcześniej celów. Widmo wojny staje się realne. Hipotetyczna wojna ma faktyczny wpływ na rzeczywistość. W "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" przewodnikiem po świecie samozwańczej grupy paramilitarnej, staje się młody, wrażliwy chłopak absolutnie niepredysponowany do szykowania się na ewentualność jakiegokolwiek konfliktu. W nowych, trudnych dla siebie realiach będzie on konsekwentnie i nieświadomie realizował alternatywny model męskości i stopniowo odkrywał swój indywidualny sposób na bohaterstwo - dodaje Elbanowska.

- "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" - po dokumencie "Polonez" i krótkiej fabule "Relax" - to już trzeci film zrealizowany przez Agnieszkę Elbanowską w Studiu Munka SFP - zauważa dyrektor artystyczny Studia Jerzy Kapuściński. - Reżyserka konsekwentnie rozwija swój styl, nieco w duchu kina naszego patrona Andrzeja Munka. To pełne ironii, a jednocześnie dociekliwe, ocierające się o groteskę spojrzenie na współczesną rzeczywistość społeczną.

"Chcesz pokoju, szykuj się do wojny": Kiedy premiera?



Główną rolę w filmie Agnieszki Elbanowskiej gra Michał Sikorski (Tytus), partnerują mu: Kinga Jasik (Natalia), a także: Piotrek Ligienza, Adam Borysowicz, Andrzej Skowron, Mateusz Malecki, Juliusz Chrząstowski, Paweł Dobek, Hanka Klepacka, Czesław Bogdański, Olgierd Blecharz.



Producentami filmu są Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński ze Studia Munka SFP. Koproducentem fabuły jest stały partner Studia - Canal+ Polska. Film powstaje w ramach wspartego przez PISF programu "60 Minut“. Autorem zdjęć jest Adam Palenta ("Baby Bump“, "Królewicz Olch“). Za scenografię odpowiada Dorota Sławecka, za kostiumy - Hanka Podraza. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Jaskulski. Zdjęcia do filmu realizowane są w lipcu i sierpniu 2021 na Mazowszu, m.in. koło Karczewa i w Zakroczymiu. Premiera "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny“ przewidziana jest na 2022 rok.