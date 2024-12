Nowe teorie wokół kultowej serii. Podejrzewają, że będzie świetnym Bondem

Historie o Jamesie Bondzie tworzą jedną z najbardziej legendarnych serii filmowych. Pierwsza produkcja o tajnym agencie powstała w 1962 roku. Obecnie brytyjski szpieg ma przerwę, jednak nastała ona wyłącznie po to, by twórcy kontynuacji mogli znaleźć nowego kandydata do kultowej roli. Choć wiele osób sugeruje, kto byłby idealnym Bondem, jeden wybór wydaje się szczególnie interesujący.

Zdjęcie Kto zastąpi Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda? / materiały prasowe