DC Films rezygnuje z dwóch projektów

Studio DC Films zdecydowało o niewielkiej redukcji swojego filmowo-komiksowego uniwersum. Ofiary tej decyzji to film "New Gods", który miała wyreżyserować Ava DuVernay oraz spin-off "Aquamana", czyli film "The Trench", którego reżyserią miał zająć się James Wan.

James Wan nakręci sequel "Aquamana", ale nie "The Trench" /materiały prasowe

"Niektóre z naszych tytułów nie zostaną zrealizowane, w tym filmy 'New Gods' i 'The Trench'. Chcieliśmy podziękować Avie DuVernay, Jamesowi Wanowi, scenarzyście Tomowi Kingowi oraz producentowi Peterowi Safranowi za poświęcony przez nich czas i współpracę w trakcie okresu preprodukcji. Mamy nadzieję, że będziemy pracować razem przy innych produkcjach DC w przyszłości. Gdyby też kiedyś obydwa projekty miały wrócić do realizacji, pozostaną w ich zręcznych rękach" - poinformowano w oświadczeniu studia DC Films.

Decyzja została ogłoszona zaledwie kilka dni po premierze "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera" na platformie streamingowej HBO Max. Oficjalnie zakończyła ona tzw. Snyder-verse, czyli serię filmów opartych na motywach komiksów wydawnictwa DC Comics, których superbohaterami byli m.in. Superman i Batman. Bohaterami rozwijanego od 2018 roku projektu filmu "New Gods" miały być postaci związane z tzw. Czwartym Światem. Jedną z nich był główny złoczyńca "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera", Darkseid.

Rozczarowania takim finałem nie kryje Ava DuVernay. "Uwielbiałam pisać scenariusz filmu 'New Gods' razem z tobą, Tom" - napisała na Twitterze, odnosząc się do Toma Kinga. "Jestem zmartwiona tym, że saga Bardy, Scotta, Granny, Highfathera i The Furries kończy się w ten sposób. Zanurzenie się w świecie postaci stworzonych przez Jacka Kirby’ego było przygodą życia. Nie można nam tego odebrać w taki sposób" - dodała reżyserka.

Drugi z filmów, z których realizacji zrezygnowano, "The Trench", miał być horrorem rozgrywającym się w oceanicznych głębinach wypełnionych krwiożerczymi stworzeniami, które można już było zobaczyć w filmie "Aquaman". Jego scenariusz napisali Noah Gardner i Aidan Fitzgerald.

Zarówno DuVernay jak i Wan dalej związani są z produkcjami na podstawie komiksów DC Comics. DuVernay stworzy młodzieżowy serial superbohaterski "Naomi", natomiast Wan będzie reżyserem filmu "Aquaman 2".