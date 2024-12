"Dawid Podsiadło - Dokumentalny": Co to za film?

W czerwcu 2024 roku Dawid Podsiadło zagrał stadionową trasę koncertową dla pół miliona widzów. W tym czasie towarzyszyła mu kamera i w ten sposób powstał film dokumentalny.

"Kochani, podczas siedmiu koncertów na stadionach towarzyszyły nam kamery. Były w busie, były w garderobach, pod sceną też były i na scenie też, a teraz przyszedł czas, w którym postanowiliśmy Wam pokazać co zarejestrowały. 'Dawid Podsiadło - Dokumentalny', bo tak nazywa się ten film, będzie można zobaczyć przedpremierowo w kinach WYŁĄCZNIE 3 grudnia. (...) Macie okazję zajrzeć za kurtynę stadionu i zobaczyć jak sobie radziliśmy z tą przygodą. Pozdrawiam Was" - napisał muzyk na swym profilu na Facebooku.



Reklama

Film "Dawid Podsiadło - Dokumentalny" to intymny portret jednego z najpopularniejszych polskich muzyków, który w kilka minut wyprzedaje stadiony w całym kraju.



Reżyser Tomasz Knittel zabiera widzów w pełną emocji podróż, towarzysząc artyście podczas jego monumentalnej trasy koncertowej, obejmującej siedem występów na stadionach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Chorzowie. Jednak to nie same koncerty są tu najważniejsze, lecz artysta, który tą trasą zamyka pewien etap swojej kariery i zastanawia się, co przyniesie przyszłość.

Pokazy filmu odbywały się wyłącznie 3 grudnia w kinach sieci Helios, Cinema City oraz Multikino w całej Polsce. Była to jedyna możliwość obejrzenia filmu na wielkim ekranie.



"Dawid Podsiadło - Dokumentalny" od 18 grudnia w Netfliksie

Teraz już wiemy, skąd taka ograniczona dystrybucja. "Dawid Podsiadło - Dokumentalny" niebawem trafi na Netfliksa. Film wzbogaci ofertę streamingowego giganta 18 grudnia.