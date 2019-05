Dawid Ogrodnik jako postać nie z tego świata

"Dzień czekolady" jest dla Dawida Ogrodnika debiutem w kinie familijnym. W tym obrazie wciela się w magiczną postać Skoczka Czasu, który pomaga głównym bohaterom, przyjmując zapłatę w czekoladzie.

Dawid Ogrodnik w scenie z "Dnia czekolady" /Mówi Serwis/fot. Radosław Ładczuk /materiały dystrybutora

Dawid Ogrodnik w ostatnich latach wyrósł na specjalistę od ról postaci autentycznych. Wystarczy wspomnieć jego kreacje w filmach o raperach Paktofoniki - "Jesteś Bogiem" czy rodzinie Beksińskich - "Ostatnia rodzina". W "Dniu czekolady" aktor wychodzi poza ten kanon.



"Rzadko się zdarza, bym miał szansę stworzyć postać fikcyjną, wręcz baśniową. Taka rola daje zupełnie nowe możliwości i roz­wija mój warsztat. Nie skupiam się na rolach i nie szukam ról, w których mogę zagrać postaci mi bliskie. Staram się podejmować nowe wyzwania i eksperymentować z różnymi formami filmowymi. Wcielenie się w Skoczka Czasu było dla mnie wyjątkową podróżą, podczas której wiele się nauczyłem" - mówił Ogrodnik.

Dawid Ogrodnik: Chce się żyć 1 10 Jeden z najzdolniejszych aktorów swojego pokolenia, Dawid Ogrodnik, kończy w sobotę, 28 maja, 30 lat. Ogrodnik jest absolwentem krakowskiej PWST. Pod koniec studiów grał już sporo w teatrze. To właśnie tam wypatrzył go Leszek Dawid, który szukał młodych aktorów do filmu o zespole Paktofonika. Wraz ze swoimi kolegami ze szkoły Marcinem Kowalczykiem i Tomaszem Schuchardtem wcielił się w założycieli słynnego hip-hopowego zespołu. Za rolę Rahima w tym filmie, w 2012 roku, otrzymał Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni. Autor zdjęcia: Katarzyna Kural Źródło: materiały dystrybutora 10

"Dzień czekolady" jest ekranizacją książki Anny Onichimowskiej pod tym samym tytułem. To historia przyjaźni dwojga dzieci, Moniki i Dawida, które zmagają się z problemami, takimi jak radzenie sobie z rozstaniem i stratą. To także opowieść o sile wyobraźni i magicznym świecie. Na strychu domu Dawida znajdują przejście do magicznego świata. Są tam niezwykłe postaci jak Pożeracz Dni Tygodnia czy Skoczek Czasu. "To oni pomagają dzieciom zrozumieć przemijanie, nieodwracalność wydarzeń i to, że na przeszłość nie mamy wpływu" - wyjaśniła psycholog Maria Rotkiel.

Ogrodnik, także jako widz, nie miał zbytnio kontaktu z kinem familijnym. "Teraz, ponieważ sam mam dziecko, na pewno to się zmieni" - stwierdził. Dawid w ubiegłym roku powitał na świecie córkę Jaśminę, która jest owocem jego związku z aktorką Martą Nieradkiewicz.

Jego zdaniem kino familijne powinno być tak samo dobre i angażujące jak kino akcji. Ale przede wszystkim powinno być mądre i mieć aspekt edukacyjny. Taki jest właśnie "Dzień czekolady". Warto nadmienić, że film otrzymał w Cannes Nagrodę ScripTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego na najlepszy scenariusz z Europy Wschodniej.

Główną parę bohaterów w "Dniu czekolady" kreują Julia Odzimek, która karierę aktorką rozpoczęła w Gliwickim Teatrze Muzycznym i która zdążyła już wystąpić w wielu filmach, etiudach i reklamach telewizyjnych oraz Leo Stubbs, co ciekawe, wnuk Zbigniewa Wodeckiego. Wśród dorosłych członków obsady znalazły się aktorskie tuzy, poza Ogrodnikiem, również Tomasz Kot, Katarzyna Kwiatkowska, Katarzyna Zawadzka i Marek Bukowski.