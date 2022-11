Jak informuje portal Variety, David Zaslav spotkał się w czwartek 3 listopada z akcjonariuszami studia i przedstawił im plany firmy na przyszłość. Seria filmów "Harry Potter" pojawiła się w kontekście dłuższej wypowiedzi, w której szef Warner Bros. Discovery przekonywał, jak ważne dla tego studia są duże franczyzy filmowe i serialowe. Takie jak "Superman", "Gra o tron" czy właśnie "Harry Potter".

"Musimy naprawdę skupić się na franczyzach. Od 13 lat nie mieliśmy filmu o Supermanie, od 15 lat nie mieliśmy filmu o Harrym Potterze. Przez ostatnie 25 lat komiksowe filmy DC Comics i seria 'Harry Potter' przyniosły studiu duże zyski. Dlatego stawiamy na franczyzy. To jedna z głównych przewag, jakie posiadamy. Dobrym przykładem jest prequel 'Gry o tron', serial 'Ród smoka'. Wciąż też posiadamy prawa do serii 'Władca pierścieni'. To marki rozumiane i kochane na całym świecie" - odpowiedział Zaslav na pytanie o to, jak zarządzanie studiem pod jego kierownictwem będzie różnić się od poprzedniego kierownictwa. Nie do końca wiadomo, skąd wziął podawane przez siebie informacje. Ostatni film z serii "Harry Potter" powstał w 2011 roku, a "Człowiek ze stali" o Supermanie w 2013 roku.

Warner Bros. Discovery stawia na filmowe franczyzy

"Z filmami z popularnych franczyz jest tak, że poza granicami Stanów możemy na nich zarobić dwa, trzy razy więcej niż tutaj. Chcemy więc skupić się na dużych filmach, które widzowie kochają. Dla których skończą wcześniej kolację, by zdążyć do kina. A mamy ich dużo. 'Batman' , 'Superman' , 'Aquaman ', może jesteśmy w stanie zrobić coś z 'Harrym Potterem' . Stawiamy na franczyzy" - dodał prezes Warner Bros. Discovery.

Współpraca z J.K. Rowling może być jednak ryzykowna. Od kilku miesięcy o autorce cyklu o Harrym Potterze jest bowiem głośno głównie za sprawą jej transfobicznych uwag. Sprawiły one, że wiele gwiazd serii odwróciło się od pisarki. Wcielający się w rolę Pottera Daniel Radcliffe opublikował list otwarty, w którym przekonywał, że wypowiadanie się przeciwko temu, co głosi Rowling jest bardzo ważne. W podobnym tonie wypowiedziała się jego koleżanka z planu, Emma Watson .