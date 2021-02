David Fincher nakręci kolejny film na podstawie scenariusza autora „Siedem”

Słynny reżyser kontynuuje swoją współpracę z Netfliksem. Po nakręceniu dla tego giganta streamingowego filmu „Mank”, teraz szykuje nowy projekt. Będzie nim film zatytułowany „The Killer”. Jego scenariusz napisze Andrew Kevin Walker, scenarzysta, który dla Finchera napisał wcześniej scenariusz głośnego filmu „Siedem” z Bradem Pittem i Morganem Freemanem.

David Fincher

Bohaterem filmu "The Killer" będzie pozbawiony jakichkolwiek skrupułów zabójca, którego nagle rusza sumienie, co finalnie doprowadzi go do emocjonalnego załamania. Scenariusz filmu został zainspirowany powieścią graficzną francuskiego twórcy Alexisa Nolenta. Nie będzie to pierwszy film oparty na jego twórczości. W 2012 roku do kin trafiła też "Kula w łeb" z Sylvestrem Stallone w roli głównej.



Choć przedstawiciele Netfliksa nie potwierdzają tej informacji, według wiadomości podanej przez portale "The Hollywood Reporter" i "Deadline", kandydatem do roli głównej w filmie "The Killer" jest Michael Fassbender ("Bękarty wojny", "Wstyd", "Prometeusz").



W październiku ubiegłego roku David Fincher podpisał z Netfliksem czteroletni kontrakt na wyłączność. Oprócz filmów "Mank" i "The Killer", Fincher wyprodukował też i wyreżyserował dla tej platformy kilka odcinków świetnie przyjętego serialu "Mindhunter". Do tej pory wyemitowane zostały dwa jego sezony. Trzeci, pomimo zainteresowania fanów, wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Powrót na plan został odłożony na czas nieokreślony, a powodem takiej decyzji była zbyt duża ilość czasu, którą trzeba poświęcić na tak pracochłonną produkcję.

Dla Andrew Kevina Walkera "The Killer" będzie pierwszym filmem napisanym od 2016 roku, kiedy to zaprezentował animowaną komedię "Nerdland". Autor nie należy do najpłodniejszych scenarzystów na świecie. Poprzedni jego film, "Wilkołak", powstał w 2010 roku. Najsłynniejszym napisanym przez niego scenariuszem jest ten do filmu "Siedem". Andrew Kevin Walker próbował powtórzyć jego sukces cztery lata później scenariuszem mrocznego "Osiem milimetrów" z Nicolasem Cage’m w roli głównej. Ta produkcja nie zdobyła już jednak takiego uznania.